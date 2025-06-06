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Плотину Каховской ГЭС восстановят, заявил губернатор Херсонской области

Плотину Каховской ГЭС восстановят, заявил губернатор Херсонской области - РИА Новости, 06.06.2025

Плотину Каховской ГЭС восстановят, заявил губернатор Херсонской области

Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:27:00+03:00

2025-06-06T12:27:00+03:00

2025-06-06T12:41:00+03:00

херсонская область

россия

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

днепр (река)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции украинскими войсками.Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей."Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину", - сказал агентству Сальдо.По словам губернатора, вода от Каховского водохранилища нужна как правобережью, так и левобережью Днепра.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250216/sezon-1999636182.html

херсонская область

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днепр (река)

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херсонская область , россия, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, днепр (река), происшествия