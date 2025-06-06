https://ria.ru/20250606/plan-2021329384.html
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев
План поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу проходит согласование в правительстве РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:29:00+03:00
2025-06-06T14:29:00+03:00
2025-06-06T14:32:00+03:00
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алексей лихачев
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запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. План поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу проходит согласование в правительстве РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Наши планы по подъёму атомной электростанции в рабочее состоянии... Концерном "Росэнергоатом" подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование соответствующее в правительстве, в Минэнерго", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250606/stantsiya-2021328580.html
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россия, калининград, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Калининград, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев
Лихачев: план по вводу ЗАЭС в работу проходит согласование в правительстве