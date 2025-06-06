Рейтинг@Mail.ru
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 06.06.2025 (обновлено: 14:32 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/plan-2021329384.html
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев
План поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу проходит согласование в правительстве РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:29:00+03:00
2025-06-06T14:32:00+03:00
россия
калининград
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180376_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_a1700f24a6e9a6f2de7d374e0f71f266.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. План поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу проходит согласование в правительстве РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Наши планы по подъёму атомной электростанции в рабочее состоянии... Концерном "Росэнергоатом" подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование соответствующее в правительстве, в Минэнерго", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250606/stantsiya-2021328580.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fe0c618b2bb9f8a16ab291f682b8c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Калининград, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев

Лихачев: план по вводу ЗАЭС в работу проходит согласование в правительстве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. План поэтапного ввода Запорожской АЭС в работу проходит согласование в правительстве РФ, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня.
"Наши планы по подъёму атомной электростанции в рабочее состоянии... Концерном "Росэнергоатом" подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование соответствующее в правительстве, в Минэнерго", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Безопасность на ЗАЭС обеспечена, заявил Лихачев
Вчера, 14:27
 
РоссияКалининградАлексей ЛихачевМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала