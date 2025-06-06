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Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.06.2025
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18:45 06.06.2025 (обновлено: 18:48 06.06.2025)
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Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии
Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.06.2025
Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии
Бригада санитарной авиации доставила пилота упавшего и загоревшегося самолета Ан-2 в Саратовской области из Ершовской центральной больницы в больницу города... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:45:00+03:00
2025-06-06T18:48:00+03:00
саратовская область
энгельс
ан-2
россия
происшествия
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Бригада санитарной авиации доставила пилота упавшего и загоревшегося самолета Ан-2 в Саратовской области из Ершовской центральной больницы в больницу города Энгельса, пациент находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.Ранее следствие сообщило, что днем в четверг вблизи села Новорепное Ершовского района Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, в результате воздушное судно получило механические повреждения, пилот госпитализирован. Следователи начали процессуальную проверку. В правительстве области уточнили, что, предварительно, самолет коснулся линии электропередачи, упал в поле и загорелся, пилот госпитализирован в районную больницу в тяжелом состоянии. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что начал расследование аварии с Ан-2, который принадлежит частному лицу."Состояние пилота оценивается как тяжелое. Бригадой санитарной авиации был доставлен в одно из лечебных учреждений города Энгельса. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
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саратовская область, энгельс, ан-2, россия, происшествия
Саратовская область, Энгельс, Ан-2, Россия, Происшествия
Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии

Пилот упавшего в Саратовской области Ан-2 тяжело ранен и находится в больнице

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСамолет Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Киренска
Самолет Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Киренска - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Самолет Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Киренска
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Бригада санитарной авиации доставила пилота упавшего и загоревшегося самолета Ан-2 в Саратовской области из Ершовской центральной больницы в больницу города Энгельса, пациент находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее следствие сообщило, что днем в четверг вблизи села Новорепное Ершовского района Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, в результате воздушное судно получило механические повреждения, пилот госпитализирован. Следователи начали процессуальную проверку. В правительстве области уточнили, что, предварительно, самолет коснулся линии электропередачи, упал в поле и загорелся, пилот госпитализирован в районную больницу в тяжелом состоянии. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что начал расследование аварии с Ан-2, который принадлежит частному лицу.
"Состояние пилота оценивается как тяжелое. Бригадой санитарной авиации был доставлен в одно из лечебных учреждений города Энгельса. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
Ми-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку
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Саратовская областьЭнгельсАн-2РоссияПроисшествия
 
 
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