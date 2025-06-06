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Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии

Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.06.2025

Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии

Бригада санитарной авиации доставила пилота упавшего и загоревшегося самолета Ан-2 в Саратовской области из Ершовской центральной больницы в больницу города... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:45:00+03:00

2025-06-06T18:45:00+03:00

2025-06-06T18:48:00+03:00

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Бригада санитарной авиации доставила пилота упавшего и загоревшегося самолета Ан-2 в Саратовской области из Ершовской центральной больницы в больницу города Энгельса, пациент находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.Ранее следствие сообщило, что днем в четверг вблизи села Новорепное Ершовского района Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, в результате воздушное судно получило механические повреждения, пилот госпитализирован. Следователи начали процессуальную проверку. В правительстве области уточнили, что, предварительно, самолет коснулся линии электропередачи, упал в поле и загорелся, пилот госпитализирован в районную больницу в тяжелом состоянии. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что начал расследование аварии с Ан-2, который принадлежит частному лицу."Состояние пилота оценивается как тяжелое. Бригадой санитарной авиации был доставлен в одно из лечебных учреждений города Энгельса. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250604/vertolet-2020831565.html

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саратовская область, энгельс, ан-2, россия, происшествия