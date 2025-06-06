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В Кремле ответили Трампу, сравнившему украинский конфликт с дракой детей - РИА Новости, 06.06.2025
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13:06 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/peskov-2021303388.html
В Кремле ответили Трампу, сравнившему украинский конфликт с дракой детей
В Кремле ответили Трампу, сравнившему украинский конфликт с дракой детей - РИА Новости, 06.06.2025
В Кремле ответили Трампу, сравнившему украинский конфликт с дракой детей
Президент США Дональд Трамп может иметь свою точку зрения на ситуацию на Украине, для России - это вопрос национальных интересов и будущего страны, заявил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:06:00+03:00
2025-06-06T13:06:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может иметь свою точку зрения на ситуацию на Украине, для России - это вопрос национальных интересов и будущего страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Трамп в своем выступлении сравнил конфликт России и Украины с дракой между двумя детьми. "Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас - это экзистенциальный вопрос, вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности и будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили Трампу, сравнившему украинский конфликт с дракой детей

Песков: Трамп может иметь свою точку зрения на ситуацию на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может иметь свою точку зрения на ситуацию на Украине, для России - это вопрос национальных интересов и будущего страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп в своем выступлении сравнил конфликт России и Украины с дракой между двумя детьми.
"Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас - это экзистенциальный вопрос, вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности и будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Госдепе назвали мотивацию Трампа в вопросе Украины
5 июня, 21:36
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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