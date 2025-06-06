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Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2025
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13:01 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/peskov-2021300801.html
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2025
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков
Для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:01:00+03:00
2025-06-06T13:01:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном", - сказал Песков журналистам.
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россия
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россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков

Песков: для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном", - сказал Песков журналистам.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Кремле рассказали о контактах России и США
22 апреля, 13:58
 
РоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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