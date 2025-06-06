https://ria.ru/20250606/peskov-2021300801.html

Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков

Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2025

Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков

Для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:01:00+03:00

2025-06-06T13:01:00+03:00

2025-06-06T13:01:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012724034.html

россия

вашингтон (штат)

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2025

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россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле