https://ria.ru/20250606/peskov-2021300801.html
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2025
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков
Для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:01:00+03:00
2025-06-06T13:01:00+03:00
2025-06-06T13:01:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012724034.html
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россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков
Песков: для России важно, что контакты с Вашингтоном продолжаются