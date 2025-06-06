https://ria.ru/20250606/peskov-2021299906.html

Песков высказался о реакции сейма Латвии на слова депутата на русском языке

Песков высказался о реакции сейма Латвии на слова депутата на русском языке - РИА Новости, 06.06.2025

Песков высказался о реакции сейма Латвии на слова депутата на русском языке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма предсказуемой реакцию латвийского сейма на выступление депутата Алексея Росликова на русском языке. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:59:00+03:00

2025-06-06T12:59:00+03:00

2025-06-06T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма предсказуемой реакцию латвийского сейма на выступление депутата Алексея Росликова на русском языке."Реакцию сейма мы оценили как весьма предсказуемую, но то, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, это отрадно ", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующий вопрос.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Алексея Росликова, который на заседании парламента Латвии раскритиковал притеснение русскоязычных в стране, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".В конце своего выступления Росликов по-русски сказал: "Русский язык - наш язык". После этого, как сообщалось, спикер парламента объявила голосование об удалении Росликова с заседания "за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании сейма, проявление неуважения к сейму и депутатам", 63 депутата из 100 проголосовали "за".

https://ria.ru/20250405/rossiya-2009520747.html

https://ria.ru/20250204/latviya-1997220290.html

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дмитрий песков, латвия, россия, в мире, дмитрий медведев