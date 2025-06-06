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В утробе мумии из Перу нашли детские кости - РИА Новости, 06.06.2025
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Наука
 
13:20 06.06.2025 (обновлено: 18:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/peru-2021307675.html
В утробе мумии из Перу нашли детские кости
В утробе мумии из Перу нашли детские кости - РИА Новости, 06.06.2025
В утробе мумии из Перу нашли детские кости
В утробе мумии, найденной в пустыне Наска, обнаружили детские кости, пишет Daily Mail. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:20:00+03:00
2025-06-06T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В утробе мумии, найденной в пустыне Наска, обнаружили детские кости, пишет Daily Mail."На снимках компьютерной томографии зафиксирован плод, лежащий на спине головой вниз, в районе живота и грудной клетки, а руки расположены ближе к тазовой области", — говорится в статье.Женщина, которую ученые прозвали Монтсеррат, умерла 1200 лет назад, спустя месяц после того, как забеременела. Ученые решили сделать КТ из-за необычной позы — она обхватывала живот руками.Для определения происхождения плода необходим анализ ДНК. По словам эксперта, доктора Хосе Зальсе, единственным на данный момент анатомическим сходством между матерью и плодом является наличие конечностей с тремя пальцами.
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перу, мексика, в мире
Перу, Мексика, Наука, В мире
В утробе мумии из Перу нашли детские кости

Daily Mail: в утробе мумии, найденной в Перу, обнаружили кости ребенка

© Фото : Jois MantillaМумия Монтсеррат
Мумия Монтсеррат - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Jois Mantilla
Мумия Монтсеррат. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В утробе мумии, найденной в пустыне Наска, обнаружили детские кости, пишет Daily Mail.
"На снимках компьютерной томографии зафиксирован плод, лежащий на спине головой вниз, в районе живота и грудной клетки, а руки расположены ближе к тазовой области", — говорится в статье.
© Фото : Jois MantillaКомпьютерная томография одной из мумий, найденных в 2017 году в пустыне Наска, Перу
Компьютерная томография одной из мумий, найденных в 2017 году в пустыне Наска, Перу - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Jois Mantilla
Компьютерная томография одной из мумий, найденных в 2017 году в пустыне Наска, Перу
Женщина, которую ученые прозвали Монтсеррат, умерла 1200 лет назад, спустя месяц после того, как забеременела. Ученые решили сделать КТ из-за необычной позы — она обхватывала живот руками.
Для определения происхождения плода необходим анализ ДНК. По словам эксперта, доктора Хосе Зальсе, единственным на данный момент анатомическим сходством между матерью и плодом является наличие конечностей с тремя пальцами.
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