https://ria.ru/20250606/peru-2021307675.html

В утробе мумии из Перу нашли детские кости

В утробе мумии из Перу нашли детские кости - РИА Новости, 06.06.2025

В утробе мумии из Перу нашли детские кости

В утробе мумии, найденной в пустыне Наска, обнаружили детские кости, пишет Daily Mail. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:20:00+03:00

2025-06-06T13:20:00+03:00

2025-06-06T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В утробе мумии, найденной в пустыне Наска, обнаружили детские кости, пишет Daily Mail."На снимках компьютерной томографии зафиксирован плод, лежащий на спине головой вниз, в районе живота и грудной клетки, а руки расположены ближе к тазовой области", — говорится в статье.Женщина, которую ученые прозвали Монтсеррат, умерла 1200 лет назад, спустя месяц после того, как забеременела. Ученые решили сделать КТ из-за необычной позы — она обхватывала живот руками.Для определения происхождения плода необходим анализ ДНК. По словам эксперта, доктора Хосе Зальсе, единственным на данный момент анатомическим сходством между матерью и плодом является наличие конечностей с тремя пальцами.

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