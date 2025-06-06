Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/perezapusk-2021329979.html
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС
Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:32:00+03:00
2025-06-06T14:32:00+03:00
калининград
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот план (ввода ЗАЭС в работу - ред.) может быть реализован только при снятии всех военных угроз, как прямых атак, так и любых других диверсионных действий, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_22206f1a22acdb5efce6c330afca731f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность
Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Безопасность
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС

Лихачев: перезапуск ЗАЭС возможен только при снятии всех угроз для станции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Этот план (ввода ЗАЭС в работу - ред.) может быть реализован только при снятии всех военных угроз, как прямых атак, так и любых других диверсионных действий, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС
Вчера, 14:08
 
КалининградРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала