https://ria.ru/20250606/perezapusk-2021329979.html

Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС

Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025

Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС

Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:32:00+03:00

2025-06-06T14:32:00+03:00

2025-06-06T14:32:00+03:00

калининград

россия

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

безопасность

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот план (ввода ЗАЭС в работу - ред.) может быть реализован только при снятии всех военных угроз, как прямых атак, так и любых других диверсионных действий, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html

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калининград, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность