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Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС
Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:32:00+03:00
2025-06-06T14:32:00+03:00
2025-06-06T14:32:00+03:00
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магатэ
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС возможен только снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот план (ввода ЗАЭС в работу - ред.) может быть реализован только при снятии всех военных угроз, как прямых атак, так и любых других диверсионных действий, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции ", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
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калининград, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность
Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Безопасность
Лихачев рассказал, в каком случае возможен перезапуск Запорожской АЭС
Лихачев: перезапуск ЗАЭС возможен только при снятии всех угроз для станции