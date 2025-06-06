https://ria.ru/20250606/pereprava-2021349524.html

Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ

Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ

Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:47:00+03:00

2025-06-06T15:47:00+03:00

2025-06-06T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."ВКС России нанесли авиационный удар по переправе через реку Оскол в районе населённого пункта Купянск в Харьковской области", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, после авиаудара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение переправы, активно используемой противником в военных целях.Кроме того, российское ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, харьковская область, безопасность