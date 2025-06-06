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Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 06.06.2025 (обновлено: 16:08 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pereprava-2021349524.html
Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ
Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ
Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:47:00+03:00
2025-06-06T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."ВКС России нанесли авиационный удар по переправе через реку Оскол в районе населённого пункта Купянск в Харьковской области", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, после авиаудара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение переправы, активно используемой противником в военных целях.Кроме того, российское ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы.
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россия
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Харьковская область, Безопасность
Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ

ВС РФ авиаударом разрушили используемую ВСУ переправу через Оскол под Купянском

Удар по переправе через реку Оскол в районе Купянска
Удар по переправе через реку Оскол в районе Купянска - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Удар по переправе через реку Оскол в районе Купянска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"ВКС России нанесли авиационный удар по переправе через реку Оскол в районе населённого пункта Купянск в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, после авиаудара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение переправы, активно используемой противником в военных целях.
Кроме того, российское ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииХарьковская областьБезопасность
 
 
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