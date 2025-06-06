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Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ
Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ
Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:47:00+03:00
2025-06-06T15:47:00+03:00
2025-06-06T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."ВКС России нанесли авиационный удар по переправе через реку Оскол в районе населённого пункта Купянск в Харьковской области", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, после авиаудара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение переправы, активно используемой противником в военных целях.Кроме того, российское ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, харьковская область, безопасность
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Авиация разрушила переправу через Оскол под Купянском, используемую ВСУ
ВС РФ авиаударом разрушили используемую ВСУ переправу через Оскол под Купянском