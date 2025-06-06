https://ria.ru/20250606/perepalka-2021239848.html

На Западе пошутили о "российском следе" в перепалке Трампа и Маска

На Западе пошутили о "российском следе" в перепалке Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025

На Западе пошутили о "российском следе" в перепалке Трампа и Маска

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х в шутку задался вопросом, когда Россию обвинят в причастности к перепалке между президентом США Дональдом... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:14:00+03:00

2025-06-06T09:14:00+03:00

2025-06-06T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х в шутку задался вопросом, когда Россию обвинят в причастности к перепалке между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском."Когда они обвинят Россию во вмешательстве?" — написал он.Отношения президента США и главы Tesla обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета Штатов.Трамп, со своей стороны, выразил разочарование Маском, пояснив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, россия