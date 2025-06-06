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Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю - РИА Новости, 06.06.2025
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16:45 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021373931.html
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю - РИА Новости, 06.06.2025
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю
Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:45:00+03:00
2025-06-06T16:45:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро. "Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней", - заявил Наварро журналистам, добавив, что "вопрос редкоземельных металлов станет ключевым на этих переговорах, и оба лидера прекрасно понимают, каким должен быть результат". Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.
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сша
китай
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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю

Наварро: США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов в ближайшую неделю

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро.
"Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней", - заявил Наварро журналистам, добавив, что "вопрос редкоземельных металлов станет ключевым на этих переговорах, и оба лидера прекрасно понимают, каким должен быть результат".
Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.
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СШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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