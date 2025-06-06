https://ria.ru/20250606/peregovory-2021373931.html

Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю

Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю - РИА Новости, 06.06.2025

Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю

Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:45:00+03:00

2025-06-06T16:45:00+03:00

2025-06-06T16:45:00+03:00

сша

китай

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро. "Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней", - заявил Наварро журналистам, добавив, что "вопрос редкоземельных металлов станет ключевым на этих переговорах, и оба лидера прекрасно понимают, каким должен быть результат". Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.

https://ria.ru/20250602/kitay-2020367225.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире