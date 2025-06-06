https://ria.ru/20250606/peregovory-2021373931.html
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю - РИА Новости, 06.06.2025
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю
Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:45:00+03:00
2025-06-06T16:45:00+03:00
2025-06-06T16:45:00+03:00
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю, сообщил в пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро. "Мы ожидаем, что встреча состоится в течение семи дней", - заявил Наварро журналистам, добавив, что "вопрос редкоземельных металлов станет ключевым на этих переговорах, и оба лидера прекрасно понимают, каким должен быть результат". Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.
https://ria.ru/20250602/kitay-2020367225.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Переговоры США и Китая по торговле пройдут в ближайшую неделю
Наварро: США и КНР обсудят вопрос редкоземельных металлов в ближайшую неделю