https://ria.ru/20250606/pensiya-2021213589.html
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии - РИА Новости, 06.06.2025
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии
Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:31:00+03:00
2025-06-06T02:31:00+03:00
2025-06-06T02:40:00+03:00
общество
россия
социальный фонд россии
пенсии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей.Ранее агентство выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
https://ria.ru/20250605/pensii-2021137932.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, социальный фонд россии, пенсии
Общество, Россия, Социальный фонд России, Пенсии
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии
Средний размер федеральной доплаты к пенсии достиг 2,8 тысячи рублей
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей.
Ранее агентство выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.