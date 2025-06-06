https://ria.ru/20250606/pensiya-2021213589.html

Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии

Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии - РИА Новости, 06.06.2025

Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии

Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T02:31:00+03:00

2025-06-06T02:31:00+03:00

2025-06-06T02:40:00+03:00

общество

россия

социальный фонд россии

пенсии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей.Ранее агентство выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.

https://ria.ru/20250605/pensii-2021137932.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, социальный фонд россии, пенсии