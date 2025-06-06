Рейтинг@Mail.ru
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 06.06.2025 (обновлено: 02:40 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pensiya-2021213589.html
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии - РИА Новости, 06.06.2025
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии
Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:31:00+03:00
2025-06-06T02:40:00+03:00
общество
россия
социальный фонд россии
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей.Ранее агентство выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
https://ria.ru/20250605/pensii-2021137932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dfb05dcd2f437a09a97ff7d86a083216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, социальный фонд россии, пенсии
Общество, Россия, Социальный фонд России, Пенсии
Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии

Средний размер федеральной доплаты к пенсии достиг 2,8 тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей.
Ранее агентство выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии
Вчера, 16:56
 
ОбществоРоссияСоциальный фонд РоссииПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала