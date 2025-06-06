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Финансист раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию - РИА Новости, 06.06.2025
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03:15 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pensiya-2021204025.html
Финансист раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию
Финансист раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию - РИА Новости, 06.06.2025
Финансист раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию
Некоторые виды трудового стажа позволят сделать вашу пенсию больше, рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:15:00+03:00
2025-06-06T03:15:00+03:00
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
россия
пенсии
работа
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Некоторые виды трудового стажа позволят сделать вашу пенсию больше, рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Прежде всего, это северный и льготный трудовой стаж. Первый дают за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных регионах, второй — за особо тяжелые или вредные условия труда."При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда", — объяснила финансист.На размер пенсии влияет работа в сельской местности не менее 30 лет, а также советский и “дореформенный” (до первого этапа пенсионной реформы в 2020 году) стаж. Все это учитывается при расчете выплат в индивидуальном порядке, заключила Финогенова.
https://ria.ru/20250605/pensiya-2020985662.html
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, россия, пенсии, работа
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Пенсии, Работа
Финансист раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию

Финансист Финогенова: северный трудовой стаж позволяет увеличить пенсию

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Некоторые виды трудового стажа позволят сделать вашу пенсию больше, рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Прежде всего, это северный и льготный трудовой стаж. Первый дают за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных регионах, второй — за особо тяжелые или вредные условия труда.
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"При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда", — объяснила финансист.
На размер пенсии влияет работа в сельской местности не менее 30 лет, а также советский и “дореформенный” (до первого этапа пенсионной реформы в 2020 году) стаж. Все это учитывается при расчете выплат в индивидуальном порядке, заключила Финогенова.
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