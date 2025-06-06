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В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии - РИА Новости, 06.06.2025
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Культура
 
16:02 06.06.2025 (обновлено: 17:01 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pekin-2021354169.html
В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии
В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии - РИА Новости, 06.06.2025
В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии
Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Пекине, китайские... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:02:00+03:00
2025-06-06T17:01:00+03:00
культура
китай
россия
александр пушкин
оон
день русского языка
пекин
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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Пекине, китайские студенты и школьники читали стихи русского классика и возложили цветы к памятнику ему, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль ежегодно проходит на территории Столичного педагогического университета, где установлен памятник Пушкину. На мероприятии традиционно звучат стихи и музыкальные произведения. Таким образом, по словам организаторов, участники чтят память великого поэта и выражают глубокое уважение к нему. "В этот летний день мы собрались у памятника Пушкину в Столичном педагогическом университете, чтобы вместе отметить День русского языка, почтить память великого поэта Пушкина и насладиться душевным покоем, который нам дарит русская литература. Это не просто фестиваль поэзии и музыки, но и живое воплощение культурного обмена между Китаем и Россией", - заявил проректор Столичного педагогического университета Ма Лигэн. Как отметил проректор, его очень обрадовал тот факт, что в фестивале этого года принимают участие не только студенты-русисты, но и школьники. Советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина выразила признательность университету, преподавателям русского языка и переводчикам "за активную вовлеченность в процесс двустороннего гуманитарного сотрудничества и за значимый практический вклад в продвижение русского языка и популяризацию русской культуры в Китае". "Благодаря труду переводчиков китайские читатели открывают для себя многообразные образы, созданные великими русскими писателями, узнают наши взгляды на исторические события, и таким образом литературная переводческая деятельность становится одним из видов народной дипломатии", - добавила она. Ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.
https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html
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Фестиваль русской музыки и поэзии в Пекине в День русского языка
Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в Пекине в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. Школьники читали стихи русского классика, были и музыкальные номера.
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китай, россия, александр пушкин, оон, день русского языка, пекин, в мире
Культура, Китай, Россия, Александр Пушкин, ООН, День русского языка, Пекин, В мире
В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии

В Пекине прошел фестиваль русской поэзии, посвященный дню рождения Пушкина

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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Пекине, китайские студенты и школьники читали стихи русского классика и возложили цветы к памятнику ему, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль ежегодно проходит на территории Столичного педагогического университета, где установлен памятник Пушкину. На мероприятии традиционно звучат стихи и музыкальные произведения. Таким образом, по словам организаторов, участники чтят память великого поэта и выражают глубокое уважение к нему.
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"В этот летний день мы собрались у памятника Пушкину в Столичном педагогическом университете, чтобы вместе отметить День русского языка, почтить память великого поэта Пушкина и насладиться душевным покоем, который нам дарит русская литература. Это не просто фестиваль поэзии и музыки, но и живое воплощение культурного обмена между Китаем и Россией", - заявил проректор Столичного педагогического университета Ма Лигэн.
Как отметил проректор, его очень обрадовал тот факт, что в фестивале этого года принимают участие не только студенты-русисты, но и школьники.
Советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина выразила признательность университету, преподавателям русского языка и переводчикам "за активную вовлеченность в процесс двустороннего гуманитарного сотрудничества и за значимый практический вклад в продвижение русского языка и популяризацию русской культуры в Китае".
"Благодаря труду переводчиков китайские читатели открывают для себя многообразные образы, созданные великими русскими писателями, узнают наши взгляды на исторические события, и таким образом литературная переводческая деятельность становится одним из видов народной дипломатии", - добавила она.
Ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.
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