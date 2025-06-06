https://ria.ru/20250606/pekin-2021354169.html

В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии

В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии - РИА Новости, 06.06.2025

В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии

Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Пекине, китайские... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:02:00+03:00

2025-06-06T16:02:00+03:00

2025-06-06T17:01:00+03:00

культура

китай

россия

александр пушкин

оон

день русского языка

пекин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021381850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e848fe7b9ced16eac053442cc9c87def.jpg

ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Пекине, китайские студенты и школьники читали стихи русского классика и возложили цветы к памятнику ему, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль ежегодно проходит на территории Столичного педагогического университета, где установлен памятник Пушкину. На мероприятии традиционно звучат стихи и музыкальные произведения. Таким образом, по словам организаторов, участники чтят память великого поэта и выражают глубокое уважение к нему. "В этот летний день мы собрались у памятника Пушкину в Столичном педагогическом университете, чтобы вместе отметить День русского языка, почтить память великого поэта Пушкина и насладиться душевным покоем, который нам дарит русская литература. Это не просто фестиваль поэзии и музыки, но и живое воплощение культурного обмена между Китаем и Россией", - заявил проректор Столичного педагогического университета Ма Лигэн. Как отметил проректор, его очень обрадовал тот факт, что в фестивале этого года принимают участие не только студенты-русисты, но и школьники. Советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина выразила признательность университету, преподавателям русского языка и переводчикам "за активную вовлеченность в процесс двустороннего гуманитарного сотрудничества и за значимый практический вклад в продвижение русского языка и популяризацию русской культуры в Китае". "Благодаря труду переводчиков китайские читатели открывают для себя многообразные образы, созданные великими русскими писателями, узнают наши взгляды на исторические события, и таким образом литературная переводческая деятельность становится одним из видов народной дипломатии", - добавила она. Ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.

https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html

https://ria.ru/20250530/pushkin-2020083719.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фестиваль русской музыки и поэзии в Пекине в День русского языка Фестиваль русской музыки и поэзии прошел в Пекине в День русского языка и 226-ю годовщину со дня рождения Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. Школьники читали стихи русского классика, были и музыкальные номера. 2025-06-06T16:02 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, александр пушкин, оон, день русского языка, пекин, в мире