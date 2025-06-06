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Юрист рассказал, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет - РИА Новости, 06.06.2025
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Туризм
 
02:29 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/passazhiry-2021213414.html
Юрист рассказал, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет
Юрист рассказал, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет - РИА Новости, 06.06.2025
Юрист рассказал, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет
Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:29:00+03:00
2025-06-06T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, действующий приказ Минтранса, а также правила авиакомпаний позволяют аннулировать билет в обратную сторону, если пассажир не пришел к месту вылета. Хаминский уточнил, что если гражданин смог альтернативным способом добраться до пункта назначения после опоздания на свой рейс, улететь домой по обратному билету он уже не мог. "Новый приказ (вступающий в силу с 1 сентября) отменяет это правило. Теперь пассажир сможет воспользоваться обратным билетом независимо от явки на первый полет", - рассказал юрист. Юрист добавил, что согласно новым правилам, при отказе пассажира от всей перевозки или от ее части, авиакомпания или агент обязаны вернуть тариф за билет и сборы, если условиями предусмотрен возврат средств. "Авиакомпания может удержать только плату за операции по осуществлению возврата, сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за оформление квитанции оплаты сверхнормативного багажа", - пояснил Хаминский.
https://ria.ru/20241021/bagazh-1979073376.html
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Туризм, Новости - Туризм, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал, что опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет

Хаминский: опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет с 1 сентября

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, действующий приказ Минтранса, а также правила авиакомпаний позволяют аннулировать билет в обратную сторону, если пассажир не пришел к месту вылета. Хаминский уточнил, что если гражданин смог альтернативным способом добраться до пункта назначения после опоздания на свой рейс, улететь домой по обратному билету он уже не мог.
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"Новый приказ (вступающий в силу с 1 сентября) отменяет это правило. Теперь пассажир сможет воспользоваться обратным билетом независимо от явки на первый полет", - рассказал юрист.
Юрист добавил, что согласно новым правилам, при отказе пассажира от всей перевозки или от ее части, авиакомпания или агент обязаны вернуть тариф за билет и сборы, если условиями предусмотрен возврат средств.
"Авиакомпания может удержать только плату за операции по осуществлению возврата, сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за оформление квитанции оплаты сверхнормативного багажа", - пояснил Хаминский.
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