https://ria.ru/20250606/parlament-2021230570.html
Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города
Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города - РИА Новости, 06.06.2025
Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города
Парламент Чечни внес в Госдуму проект о переименовании трех городов в регионе, документ доступен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:30:00+03:00
2025-06-06T07:30:00+03:00
2025-06-06T08:59:00+03:00
общество
россия
госдума рф
наурский район
чеченская республика (чечня)
терек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Чечни внес в Госдуму проект о переименовании трех городов в регионе, документ доступен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания."Проектом федерального закона <…> предлагается переименовать город Серноводское Серноводского района Чеченской Республики в город Серноводск. <...> Город Наурская Наурского района Чеченской Республики в город Невре. <...> Переименовать город Шелковская Шелковского района Чеченской Республики в город Терек", — говорится в пояснительных записках к инициативе.Как указано в сопроводительных документах, после того как село Серноводское стало городом, это наименование не сочетается с типом населенного пункта и не отражает его географическую особенность.Авторы проекта уточнили, что провели опрос среди жителей Серноводского, население поддержало предложение о переименовании города единогласно.Что касается города Шелковская, пояснили законотворцы, это название не связано ни с производством, ни с реализацией шелковой продукции. Его предлагают переименовать в Терек из-за расположения на левом берегу одноименной реки.В законопроекте указано, что название города Наурская произошло от слова наур — небольшое болото, озеро. Его хотят переименовать в Невре, что в переводе с чеченского означает "север". По мнению авторов документа, это отражает наиболее характерные признаки города, расположенного в северной части Чечни.
https://ria.ru/20250515/volgograd--2017115704.html
https://ria.ru/20250201/mironov-1996788013.html
https://ria.ru/20250322/moskva-2006617426.html
россия
наурский район
терек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, наурский район, чеченская республика (чечня), терек
Общество, Россия, Госдума РФ, Наурский район, Чеченская республика (Чечня), Терек
Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города
Парламент Чечни предложил ГД переименовать три города в республике
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Парламент Чечни внес в Госдуму проект о переименовании трех городов в регионе, документ
доступен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания.
"Проектом федерального закона <…> предлагается переименовать город Серноводское Серноводского района Чеченской Республики в город Серноводск. <...> Город Наурская Наурского района Чеченской Республики в город Невре. <...> Переименовать город Шелковская Шелковского района Чеченской Республики в город Терек", — говорится в пояснительных записках к инициативе.
Согласно законодательству, переименование географического объекта возможно, если его нынешнее написание не соответствует правилам орфографии русского или других языков народов страны.
Как указано в сопроводительных документах, после того как село Серноводское стало городом, это наименование не сочетается с типом населенного пункта и не отражает его географическую особенность.
Авторы проекта уточнили, что провели опрос среди жителей Серноводского, население поддержало предложение о переименовании города единогласно.
Что касается города Шелковская, пояснили законотворцы, это название не связано ни с производством, ни с реализацией шелковой продукции. Его предлагают переименовать в Терек из-за расположения на левом берегу одноименной реки.
В законопроекте указано, что название города Наурская произошло от слова наур — небольшое болото, озеро. Его хотят переименовать в Невре, что в переводе с чеченского означает "север". По мнению авторов документа, это отражает наиболее характерные признаки города, расположенного в северной части Чечни.