https://ria.ru/20250606/parlament-2021230570.html

Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города

Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города - РИА Новости, 06.06.2025

Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города

Парламент Чечни внес в Госдуму проект о переименовании трех городов в регионе, документ доступен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:30:00+03:00

2025-06-06T07:30:00+03:00

2025-06-06T08:59:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Чечни внес в Госдуму проект о переименовании трех городов в регионе, документ доступен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания."Проектом федерального закона <…> предлагается переименовать город Серноводское Серноводского района Чеченской Республики в город Серноводск. <...> Город Наурская Наурского района Чеченской Республики в город Невре. <...> Переименовать город Шелковская Шелковского района Чеченской Республики в город Терек", — говорится в пояснительных записках к инициативе.Как указано в сопроводительных документах, после того как село Серноводское стало городом, это наименование не сочетается с типом населенного пункта и не отражает его географическую особенность.Авторы проекта уточнили, что провели опрос среди жителей Серноводского, население поддержало предложение о переименовании города единогласно.Что касается города Шелковская, пояснили законотворцы, это название не связано ни с производством, ни с реализацией шелковой продукции. Его предлагают переименовать в Терек из-за расположения на левом берегу одноименной реки.В законопроекте указано, что название города Наурская произошло от слова наур — небольшое болото, озеро. Его хотят переименовать в Невре, что в переводе с чеченского означает "север". По мнению авторов документа, это отражает наиболее характерные признаки города, расположенного в северной части Чечни.

https://ria.ru/20250515/volgograd--2017115704.html

https://ria.ru/20250201/mironov-1996788013.html

https://ria.ru/20250322/moskva-2006617426.html

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общество, россия, госдума рф, наурский район, чеченская республика (чечня), терек