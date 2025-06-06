Рейтинг@Mail.ru
В Омской области четверо детей отравились в лагере - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/otravlenie-2021314224.html
В Омской области четверо детей отравились в лагере
В Омской области четверо детей отравились в лагере - РИА Новости, 06.06.2025
В Омской области четверо детей отравились в лагере
Четверо детей, отдыхавших в лагере "Орленок" в Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T13:41:00+03:00
происшествия
омская область
россия
виталий хоценко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:115:1501:959_1920x0_80_0_0_62d66ce4c5344c0aabb2a06d040ff07a.jpg
ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Четверо детей, отдыхавших в лагере "Орленок" в Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. СУСК РФ по Омской области проводит доследственную проверку в связи с отравлением детей в детском лагере. "По предварительным данным, четверо детей, отдыхавших в лагере отдыха "Орленок" в Калачинском районе Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе. В ходе проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко: "Мне сообщили, что несколько детей, которые отдыхают в лагере "Орленок", обратились с жалобами на недомогание. В лагерь направлены профильные медицинские специалисты. Четверо ребят помещены в местную ЦРБ. Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении. Назначил комплексную проверку лагеря "Орленок". Вопрос находится на контроле Роспотребнадзора. Должностными лицами управления Роспотребнадзора по Омской области проводятся все необходимые мероприятия.
https://ria.ru/20250605/otravlenie-2021202812.html
https://ria.ru/20250128/altay-1995939195.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1331:998_1920x0_80_0_0_068a908853ef0c87811db5b04db5d194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, виталий хоценко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Омской области четверо детей отравились в лагере

В Омской области выявили ротавирусную инфекцию у 4 детей из лагеря "Орленок"

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Четверо детей, отдыхавших в лагере "Орленок" в Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
СУСК РФ по Омской области проводит доследственную проверку в связи с отравлением детей в детском лагере.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу
5 июня, 23:52
"По предварительным данным, четверо детей, отдыхавших в лагере отдыха "Орленок" в Калачинском районе Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе.
В ходе проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко: "Мне сообщили, что несколько детей, которые отдыхают в лагере "Орленок", обратились с жалобами на недомогание. В лагерь направлены профильные медицинские специалисты. Четверо ребят помещены в местную ЦРБ. Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении. Назначил комплексную проверку лагеря "Орленок".
Вопрос находится на контроле Роспотребнадзора. Должностными лицами управления Роспотребнадзора по Омской области проводятся все необходимые мероприятия.
Решетка перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На Алтае осудили директора лагеря за отравление 70 детей
28 января, 15:46
 
ПроисшествияОмская областьРоссияВиталий ХоценкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала