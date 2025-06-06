https://ria.ru/20250606/otravlenie-2021314224.html

В Омской области четверо детей отравились в лагере

В Омской области четверо детей отравились в лагере - РИА Новости, 06.06.2025

В Омской области четверо детей отравились в лагере

Четверо детей, отдыхавших в лагере "Орленок" в Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:41:00+03:00

2025-06-06T13:41:00+03:00

2025-06-06T13:41:00+03:00

происшествия

омская область

россия

виталий хоценко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Четверо детей, отдыхавших в лагере "Орленок" в Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. СУСК РФ по Омской области проводит доследственную проверку в связи с отравлением детей в детском лагере. "По предварительным данным, четверо детей, отдыхавших в лагере отдыха "Орленок" в Калачинском районе Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе. В ходе проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко: "Мне сообщили, что несколько детей, которые отдыхают в лагере "Орленок", обратились с жалобами на недомогание. В лагерь направлены профильные медицинские специалисты. Четверо ребят помещены в местную ЦРБ. Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении. Назначил комплексную проверку лагеря "Орленок". Вопрос находится на контроле Роспотребнадзора. Должностными лицами управления Роспотребнадзора по Омской области проводятся все необходимые мероприятия.

https://ria.ru/20250605/otravlenie-2021202812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, россия, виталий хоценко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)