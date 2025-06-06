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В Омской области четверо детей отравились в лагере
В Омской области четверо детей отравились в лагере - РИА Новости, 06.06.2025
В Омской области четверо детей отравились в лагере
Четверо детей, отдыхавших в лагере "Орленок" в Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T13:41:00+03:00
2025-06-06T13:41:00+03:00
происшествия
омская область
россия
виталий хоценко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Четверо детей, отдыхавших в лагере "Орленок" в Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. СУСК РФ по Омской области проводит доследственную проверку в связи с отравлением детей в детском лагере. "По предварительным данным, четверо детей, отдыхавших в лагере отдыха "Орленок" в Калачинском районе Омской области, госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции", – сообщили в пресс-службе. В ходе проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко: "Мне сообщили, что несколько детей, которые отдыхают в лагере "Орленок", обратились с жалобами на недомогание. В лагерь направлены профильные медицинские специалисты. Четверо ребят помещены в местную ЦРБ. Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении. Назначил комплексную проверку лагеря "Орленок". Вопрос находится на контроле Роспотребнадзора. Должностными лицами управления Роспотребнадзора по Омской области проводятся все необходимые мероприятия.
https://ria.ru/20250605/otravlenie-2021202812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омская область, россия, виталий хоценко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Омской области четверо детей отравились в лагере
В Омской области выявили ротавирусную инфекцию у 4 детей из лагеря "Орленок"