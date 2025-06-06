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Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 06.06.2025
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10:57 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/orban-2021264446.html
Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией
Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 06.06.2025
Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией
Евросоюз в ближайшие 10 лет планирует "как-то столкнуться" с Россией, но Венгрия считает, что ему надо вернуться к экономическому сотрудничеству с РФ и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:57:00+03:00
2025-06-06T10:57:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз в ближайшие 10 лет планирует "как-то столкнуться" с Россией, но Венгрия считает, что ему надо вернуться к экономическому сотрудничеству с РФ и заключить с ней договор о безопасности, чтобы избежать новой разорительной гонки вооружений, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, Европа ведет прокси-войну с Россией, используя Украину, и считает своей главной задачей на следующие 10 лет "как-то столкнуться" с Россией. "Наша позиция совершенно противоположная: нужно скорейшее прекращение огня, потом мир, урегулирование территориальных и других вопросов, договоренности с русскими по экономическим вопросам, возвращение на российские рынки, использование того потенциала, который Россия может дать европейской экономике, и заключение с Россией соглашения о безопасности как можно скорее", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что если будет продолжаться так, как планирует Брюссель, то "мы все деньги потратим на вооружение". "Есть только один способ избежать гонки вооружений... нам нужны немедленные переговоры о контроле над вооружениями. В противном случае все наши деньги съест военный бюджет", - добавил Орбан. Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Орбан также ранее отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
https://ria.ru/20250602/orban-2020502286.html
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россия, украина, европа, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, В мире
Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией

Орбан: Евросоюз должен вернуться к сотрудничеству с Россией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Евросоюз в ближайшие 10 лет планирует "как-то столкнуться" с Россией, но Венгрия считает, что ему надо вернуться к экономическому сотрудничеству с РФ и заключить с ней договор о безопасности, чтобы избежать новой разорительной гонки вооружений, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
По его словам, Европа ведет прокси-войну с Россией, используя Украину, и считает своей главной задачей на следующие 10 лет "как-то столкнуться" с Россией.
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"Наша позиция совершенно противоположная: нужно скорейшее прекращение огня, потом мир, урегулирование территориальных и других вопросов, договоренности с русскими по экономическим вопросам, возвращение на российские рынки, использование того потенциала, который Россия может дать европейской экономике, и заключение с Россией соглашения о безопасности как можно скорее", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что если будет продолжаться так, как планирует Брюссель, то "мы все деньги потратим на вооружение".
"Есть только один способ избежать гонки вооружений... нам нужны немедленные переговоры о контроле над вооружениями. В противном случае все наши деньги съест военный бюджет", - добавил Орбан.
Ранее Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Орбан также ранее отмечал, что Евросоюз вскоре пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества в марте представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. По его словам, в Брюсселе сейчас ведут подсчеты, во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе зарплаты и пенсии, на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
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