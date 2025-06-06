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Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 06.06.2025
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15:17 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/omsk-2021342813.html
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 06.06.2025
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:17:00+03:00
2025-06-06T15:17:00+03:00
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. "Установлено, что фигурант уголовного дела собирал информацию, фото- и видеоматериалы в отношении военной техники, стратегических объектов, а также руководства и работников оборонного предприятия. Одновременно с этим данный гражданин поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб в интересах передачи им указанной информации", – сообщили в пресс-службе. Омича задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. В его телефоне нашли информацию, которая подтвердила его причастность к преступлению, было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250216/gosizmena-1999643242.html
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за передачу Киеву сведений об ОПК

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
"Установлено, что фигурант уголовного дела собирал информацию, фото- и видеоматериалы в отношении военной техники, стратегических объектов, а также руководства и работников оборонного предприятия. Одновременно с этим данный гражданин поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб в интересах передачи им указанной информации", – сообщили в пресс-службе.
Омича задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. В его телефоне нашли информацию, которая подтвердила его причастность к преступлению, было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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