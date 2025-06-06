https://ria.ru/20250606/omsk-2021342813.html

Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 06.06.2025

Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:17:00+03:00

2025-06-06T15:17:00+03:00

2025-06-06T15:17:00+03:00

происшествия

омск

россия

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. "Установлено, что фигурант уголовного дела собирал информацию, фото- и видеоматериалы в отношении военной техники, стратегических объектов, а также руководства и работников оборонного предприятия. Одновременно с этим данный гражданин поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб в интересах передачи им указанной информации", – сообщили в пресс-службе. Омича задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. В его телефоне нашли информацию, которая подтвердила его причастность к преступлению, было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250216/gosizmena-1999643242.html

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, омская область