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Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 06.06.2025
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:17:00+03:00
2025-06-06T15:17:00+03:00
2025-06-06T15:17:00+03:00
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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. "Установлено, что фигурант уголовного дела собирал информацию, фото- и видеоматериалы в отношении военной техники, стратегических объектов, а также руководства и работников оборонного предприятия. Одновременно с этим данный гражданин поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб в интересах передачи им указанной информации", – сообщили в пресс-службе. Омича задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. В его телефоне нашли информацию, которая подтвердила его причастность к преступлению, было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250216/gosizmena-1999643242.html
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Жителя Омска приговорили к 12 годам колонии за передачу Киеву сведений об ОПК