https://ria.ru/20250606/oge-2021425943.html

Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам

Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам - РИА Новости, 06.06.2025

Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам

Основные государственные экзамены (ОГЭ) по географии, информатике и обществознанию прошли в Подмосковье, в них участвовали свыше 38,8 тысячи выпускников девятых РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:52:00+03:00

2025-06-06T19:52:00+03:00

2025-06-06T19:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

основной государственный экзамен (огэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947823398_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_27ab9ffeabbc0773a33512c507899785.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Основные государственные экзамены (ОГЭ) по географии, информатике и обществознанию прошли в Подмосковье, в них участвовали свыше 38,8 тысячи выпускников девятых классов, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Географию сдавали более 5,2 тысячи человек, информатику — свыше 15 тысяч. обществознание стало самым популярным предметом — его выбрали 18,5 тысячи участников. "Экзамены прошли в штатном режиме на 432 площадках под чутким наблюдением 837 общественных наблюдателей. Для наших девятиклассников это важный этап на пути к дальнейшему обучению. Мы создали все условия, чтобы ребята могли сосредоточиться на знаниях и показать свои лучшие результаты", – отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Итоговая аттестация по географии и информатике длилась 150 минут, по обществознанию – 180 минут. Контрольно-измерительные материалы по информатике включали десять заданий с кратким ответом и шесть заданий, которые необходимо выполнить на компьютере. На экзамене по географии участникам предстояло выполнить 30 заданий: 27 с кратким ответом и 3 – с развернутым. Два из них требовали подробного обоснованного ответа на поставленные вопросы. Девятиклассникам разрешалось пользоваться линейкой, непрограммируемым калькулятором и географическими атласами. Работа по обществознанию включала 24 задания. В пресс-службе напомнили, что школьникам нельзя было брать с собой любые средства связи, а также аудио-, фото- и видеотехнику. Также запрещено использовать справочные материалы, записи и любые другие носители информации. Свои результаты участники экзаменов смогут узнать не позднее 19 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля. Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ пройдет 9 июня. Девятиклассники сдадут второй обязательный предмет – русский язык.

https://ria.ru/20250523/ege-2018765133.html

https://ria.ru/20250604/podmoskove-2020940546.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), основной государственный экзамен (огэ)