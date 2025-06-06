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Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам - РИА Новости, 06.06.2025
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Новости Подмосковья
 
19:52 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/oge-2021425943.html
Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам
Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам - РИА Новости, 06.06.2025
Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам
Основные государственные экзамены (ОГЭ) по географии, информатике и обществознанию прошли в Подмосковье, в них участвовали свыше 38,8 тысячи выпускников девятых РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:52:00+03:00
2025-06-06T19:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Основные государственные экзамены (ОГЭ) по географии, информатике и обществознанию прошли в Подмосковье, в них участвовали свыше 38,8 тысячи выпускников девятых классов, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Географию сдавали более 5,2 тысячи человек, информатику — свыше 15 тысяч. обществознание стало самым популярным предметом — его выбрали 18,5 тысячи участников. "Экзамены прошли в штатном режиме на 432 площадках под чутким наблюдением 837 общественных наблюдателей. Для наших девятиклассников это важный этап на пути к дальнейшему обучению. Мы создали все условия, чтобы ребята могли сосредоточиться на знаниях и показать свои лучшие результаты", – отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Итоговая аттестация по географии и информатике длилась 150 минут, по обществознанию – 180 минут. Контрольно-измерительные материалы по информатике включали десять заданий с кратким ответом и шесть заданий, которые необходимо выполнить на компьютере. На экзамене по географии участникам предстояло выполнить 30 заданий: 27 с кратким ответом и 3 – с развернутым. Два из них требовали подробного обоснованного ответа на поставленные вопросы. Девятиклассникам разрешалось пользоваться линейкой, непрограммируемым калькулятором и географическими атласами. Работа по обществознанию включала 24 задания. В пресс-службе напомнили, что школьникам нельзя было брать с собой любые средства связи, а также аудио-, фото- и видеотехнику. Также запрещено использовать справочные материалы, записи и любые другие носители информации. Свои результаты участники экзаменов смогут узнать не позднее 19 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля. Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ пройдет 9 июня. Девятиклассники сдадут второй обязательный предмет – русский язык.
https://ria.ru/20250523/ege-2018765133.html
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московская область (подмосковье), основной государственный экзамен (огэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Почти 39 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по трем предметам

ОГЭ по трем предметам прошли более 38,8 тысячи девятиклассников Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Основные государственные экзамены (ОГЭ) по географии, информатике и обществознанию прошли в Подмосковье, в них участвовали свыше 38,8 тысячи выпускников девятых классов, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Географию сдавали более 5,2 тысячи человек, информатику — свыше 15 тысяч. обществознание стало самым популярным предметом — его выбрали 18,5 тысячи участников.
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"Экзамены прошли в штатном режиме на 432 площадках под чутким наблюдением 837 общественных наблюдателей. Для наших девятиклассников это важный этап на пути к дальнейшему обучению. Мы создали все условия, чтобы ребята могли сосредоточиться на знаниях и показать свои лучшие результаты", – отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
Итоговая аттестация по географии и информатике длилась 150 минут, по обществознанию – 180 минут.
Контрольно-измерительные материалы по информатике включали десять заданий с кратким ответом и шесть заданий, которые необходимо выполнить на компьютере.
На экзамене по географии участникам предстояло выполнить 30 заданий: 27 с кратким ответом и 3 – с развернутым. Два из них требовали подробного обоснованного ответа на поставленные вопросы. Девятиклассникам разрешалось пользоваться линейкой, непрограммируемым калькулятором и географическими атласами.
Работа по обществознанию включала 24 задания.
В пресс-службе напомнили, что школьникам нельзя было брать с собой любые средства связи, а также аудио-, фото- и видеотехнику. Также запрещено использовать справочные материалы, записи и любые другие носители информации.
Свои результаты участники экзаменов смогут узнать не позднее 19 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.
Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ пройдет 9 июня. Девятиклассники сдадут второй обязательный предмет – русский язык.
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