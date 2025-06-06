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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.06.2025
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:12:00+03:00
2025-06-06T00:12:00+03:00
2025-06-06T00:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении. Всего выпущено 26 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, поступили сведения о ранении гражданского лица. За предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 26 боеприпасов