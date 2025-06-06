https://ria.ru/20250606/novgorod-2021387786.html

В Нижнем Новгороде запустили обслуживание в МФЦ без паспорта

В Нижнем Новгороде запустили обслуживание в МФЦ без паспорта - РИА Новости, 06.06.2025

В Нижнем Новгороде запустили обслуживание в МФЦ без паспорта

Жители Нижнего Новгорода теперь могут получить более 100 услуг в МФЦ без предъявления паспорта с помощью биометрии, это ускоряет время до 30%, рассказал... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:18:00+03:00

2025-06-06T17:18:00+03:00

2025-06-06T17:18:00+03:00

технологии

нижний новгород

россия

липецкая область

дмитрий григоренко

общество

ципр-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_52567f4a79e61334c4423b51b9887da3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода теперь могут получить более 100 услуг в МФЦ без предъявления паспорта с помощью биометрии, это ускоряет время до 30%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на на Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025. "В январе во время визита в Нижний Новгород договорились о запуске обслуживания в МФЦ без паспорта. Уже сегодня технология успешно внедрена. Более 100 услуг можно получить, просто подтвердив личность с помощью биометрии – от открытия бизнеса до оформления пособий для многодетных семей. Это не только удобно, но и ускоряет время обслуживания заявителя на 20-30%", – сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата. Отмечается, что сейчас новый способ обслуживания доступен в двух МФЦ областной столицы. В дальнейшем услуга будет масштабирована на другие центры региона. Так, чтобы получить услуги без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Ранее аналогичный сервис был запущен в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях. Единая биометрическая система (ЕБС) – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе – бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий.

https://ria.ru/20250604/novgorod-2020819651.html

https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html

нижний новгород

россия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, нижний новгород, россия, липецкая область, дмитрий григоренко, общество, ципр-2025