https://ria.ru/20250606/nauka-2021217480.html

В России создали квантовую модель для предсказания лекарств

В России создали квантовую модель для предсказания лекарств - РИА Новости, 06.06.2025

В России создали квантовую модель для предсказания лекарств

Квантовую модель, примененную для предсказания нескольких тысяч новых потенциальных лекарств, которые можно синтезировать, создали в России, рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:41:00+03:00

2025-06-06T03:41:00+03:00

2025-06-06T03:41:00+03:00

технологии

россия

нижний новгород

канада

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский квантовый центр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Квантовую модель, примененную для предсказания нескольких тысяч новых потенциальных лекарств, которые можно синтезировать, создали в России, рассказали РИА Новости в компании "Росатом Квантовые технологии". Внедрение технологий квантовых вычислений в мире пока еще находится на начальном этапе и количество охваченных задач невелико. Тем не менее, специалисты считают, что уже в ближайшие 5-10 лет "квантовое преимущество" будет достигнуто, а использование квантовых методов решения задач станет повсеместным. На прошедшей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленности России" "Росатом" представил банк задач для применения квантовых вычислений. В нем обобщен мировой опыт применения квантовых вычислителей в 11 отраслях экономики. По мнению специалистов, Россия одной из первых в мире может начать внедрение квантовых вычислений в промышленности, но сначала надо сформулировать задачи, на которых квантовые вычисления продемонстрируют убедительное преимущество перед традиционными суперкомпьютерами. "Наиболее востребованными "квантовыми" задачами в мире сегодня являются: предсказательное моделирование новых лекарств - за счет новых принципов обучения нейронных сетей можно генерировать новые химические соединения с потенциальными лекарственными свойствами более эффективно; программное обеспечение, предназначенное для симуляции физических процессов в решении инженерных задач гидро-, аэро- и термодинамики – квантовый компьютер эффективно решает системы линейных и нелинейных дифференциальных уравнений; оптимизация инвестиционного портфеля – квантовые алгоритмы можно использовать для анализа больших наборов данных и определения оптимальных инвестиционных стратегий с большей точностью и скоростью", - сказали в компании. В Российском квантовом центре в сотрудничестве с сингапурским стартапом Gero "создана квантовая модель, обученная на базе биологически активных соединений, и применена для предсказания более четырех тысяч новых потенциально синтезируемых лекарственных веществ", отметили в компании. Другой пример - в Канаде в Университете Торонто разработана так называемая квантовая генеративная модель для поиска возможных препаратов-ингибиторов онкогена K-Ras. "Расчет позволил определить 15 перспективных молекул, две из которых были синтезированы и по своей эффективности существенно превзошли все существующие препараты", - пояснили в "Росатом Квантовые технологии". K-Ras - один из первых найденных онкогенов (генов, мутации в которых отвечают за развитие раковых опухолей). Несмотря на давность его открытия, онкоген K-Ras десятилетиями не поддавался воздействию лекарств. Ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря новым подходам к созданию лекарств. Развитие этого направления, как считается, может открыть дорогу к лечению одной из самых смертельных злокачественных опухолей - рака поджелудочной железы, развитие которого связано с K-Ras. Созданный "Росатомом" банк "квантовых" задач будет использоваться в рамках отечественного квантового проекта как инструмент информирования промышленности РФ о соответствующих международных проектах. В дальнейшем ресурс будет дополняться задачами для внедрения на российском производстве. Целью проекта является системное включение компаний и предприятий страны в практику применения квантовых технологий - для повышения стратегической конкурентоспособности российских производителей. С инициативой формирования ресурса о практическом применении квантовых технологий "Росатом" выступил в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий. Представленная "Росатомом" база данных охватывает 11 отраслей и содержит более 100 индустриальных и иных задач, для решения которых могут успешно применяться квантовые технологии. В базе данных содержатся примеры внедрения квантовых новаций в финансах и страховании, биологии и медицине, химии и материаловедении, ИТ и кибербезопасности, энергетике, транспорте и логистике, геологии, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях. Практики отобраны и каталогизированы по ряду параметров, в числе которых преимущество от применения квантового вычислителя, ожидаемый экономический эффект и уровень зрелости разработки. Следующий этап развития проекта направлен на вовлечение промышленных предприятий в экспертный диалог с учеными для выработки задач индустриального применения квантовых вычислений. В качестве площадки коммуникации "Росатом" предложил рассматривать Национальную квантовую лабораторию (НКЛ), созданную ранее по инициативе госкорпорации. Россия вошла в число шести государств, имеющих действующие квантовые вычислители объемом 50 и более кубитов, и в число трех стран (наряду с США и Китаем) с действующими квантовыми процессорами на четырех основных физических платформах.

https://ria.ru/20240809/solntseva-1964755594.html

https://ria.ru/20240813/rosatom-1965894027.html

https://ria.ru/20241125/kompyutery-1985506323.html

https://ria.ru/20250416/putin-2011653776.html

россия

нижний новгород

канада

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Дарья Буймова

технологии, россия, нижний новгород, канада, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр