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В России создали квантовую модель для предсказания лекарств - РИА Новости, 06.06.2025
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03:41 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/nauka-2021217480.html
В России создали квантовую модель для предсказания лекарств
В России создали квантовую модель для предсказания лекарств - РИА Новости, 06.06.2025
В России создали квантовую модель для предсказания лекарств
Квантовую модель, примененную для предсказания нескольких тысяч новых потенциальных лекарств, которые можно синтезировать, создали в России, рассказали РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:41:00+03:00
2025-06-06T03:41:00+03:00
технологии
россия
нижний новгород
канада
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский квантовый центр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Квантовую модель, примененную для предсказания нескольких тысяч новых потенциальных лекарств, которые можно синтезировать, создали в России, рассказали РИА Новости в компании "Росатом Квантовые технологии". Внедрение технологий квантовых вычислений в мире пока еще находится на начальном этапе и количество охваченных задач невелико. Тем не менее, специалисты считают, что уже в ближайшие 5-10 лет "квантовое преимущество" будет достигнуто, а использование квантовых методов решения задач станет повсеместным. На прошедшей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленности России" "Росатом" представил банк задач для применения квантовых вычислений. В нем обобщен мировой опыт применения квантовых вычислителей в 11 отраслях экономики. По мнению специалистов, Россия одной из первых в мире может начать внедрение квантовых вычислений в промышленности, но сначала надо сформулировать задачи, на которых квантовые вычисления продемонстрируют убедительное преимущество перед традиционными суперкомпьютерами. "Наиболее востребованными "квантовыми" задачами в мире сегодня являются: предсказательное моделирование новых лекарств - за счет новых принципов обучения нейронных сетей можно генерировать новые химические соединения с потенциальными лекарственными свойствами более эффективно; программное обеспечение, предназначенное для симуляции физических процессов в решении инженерных задач гидро-, аэро- и термодинамики – квантовый компьютер эффективно решает системы линейных и нелинейных дифференциальных уравнений; оптимизация инвестиционного портфеля – квантовые алгоритмы можно использовать для анализа больших наборов данных и определения оптимальных инвестиционных стратегий с большей точностью и скоростью", - сказали в компании. В Российском квантовом центре в сотрудничестве с сингапурским стартапом Gero "создана квантовая модель, обученная на базе биологически активных соединений, и применена для предсказания более четырех тысяч новых потенциально синтезируемых лекарственных веществ", отметили в компании. Другой пример - в Канаде в Университете Торонто разработана так называемая квантовая генеративная модель для поиска возможных препаратов-ингибиторов онкогена K-Ras. "Расчет позволил определить 15 перспективных молекул, две из которых были синтезированы и по своей эффективности существенно превзошли все существующие препараты", - пояснили в "Росатом Квантовые технологии". K-Ras - один из первых найденных онкогенов (генов, мутации в которых отвечают за развитие раковых опухолей). Несмотря на давность его открытия, онкоген K-Ras десятилетиями не поддавался воздействию лекарств. Ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря новым подходам к созданию лекарств. Развитие этого направления, как считается, может открыть дорогу к лечению одной из самых смертельных злокачественных опухолей - рака поджелудочной железы, развитие которого связано с K-Ras. Созданный "Росатомом" банк "квантовых" задач будет использоваться в рамках отечественного квантового проекта как инструмент информирования промышленности РФ о соответствующих международных проектах. В дальнейшем ресурс будет дополняться задачами для внедрения на российском производстве. Целью проекта является системное включение компаний и предприятий страны в практику применения квантовых технологий - для повышения стратегической конкурентоспособности российских производителей. С инициативой формирования ресурса о практическом применении квантовых технологий "Росатом" выступил в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий. Представленная "Росатомом" база данных охватывает 11 отраслей и содержит более 100 индустриальных и иных задач, для решения которых могут успешно применяться квантовые технологии. В базе данных содержатся примеры внедрения квантовых новаций в финансах и страховании, биологии и медицине, химии и материаловедении, ИТ и кибербезопасности, энергетике, транспорте и логистике, геологии, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях. Практики отобраны и каталогизированы по ряду параметров, в числе которых преимущество от применения квантового вычислителя, ожидаемый экономический эффект и уровень зрелости разработки. Следующий этап развития проекта направлен на вовлечение промышленных предприятий в экспертный диалог с учеными для выработки задач индустриального применения квантовых вычислений. В качестве площадки коммуникации "Росатом" предложил рассматривать Национальную квантовую лабораторию (НКЛ), созданную ранее по инициативе госкорпорации. Россия вошла в число шести государств, имеющих действующие квантовые вычислители объемом 50 и более кубитов, и в число трех стран (наряду с США и Китаем) с действующими квантовыми процессорами на четырех основных физических платформах.
https://ria.ru/20240809/solntseva-1964755594.html
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россия
нижний новгород
канада
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технологии, россия, нижний новгород, канада, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский квантовый центр
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Канада, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский квантовый центр
В России создали квантовую модель для предсказания лекарств

В России создали квантовую модель для предсказания тысяч потенциальных лекарств

© Fotolia / science photoСотрудница лаборатории за работой
Сотрудница лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Fotolia / science photo
Сотрудница лаборатории за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Квантовую модель, примененную для предсказания нескольких тысяч новых потенциальных лекарств, которые можно синтезировать, создали в России, рассказали РИА Новости в компании "Росатом Квантовые технологии".
Внедрение технологий квантовых вычислений в мире пока еще находится на начальном этапе и количество охваченных задач невелико. Тем не менее, специалисты считают, что уже в ближайшие 5-10 лет "квантовое преимущество" будет достигнуто, а использование квантовых методов решения задач станет повсеместным.
Директор по цифровизации госкорпорации Росатом Екатерина Солнцева - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Екатерина Солнцева: Росатом принял программу внедрения квантовых вычислений
9 августа 2024, 09:00
На прошедшей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленности России" "Росатом" представил банк задач для применения квантовых вычислений. В нем обобщен мировой опыт применения квантовых вычислителей в 11 отраслях экономики. По мнению специалистов, Россия одной из первых в мире может начать внедрение квантовых вычислений в промышленности, но сначала надо сформулировать задачи, на которых квантовые вычисления продемонстрируют убедительное преимущество перед традиционными суперкомпьютерами.
"Наиболее востребованными "квантовыми" задачами в мире сегодня являются: предсказательное моделирование новых лекарств - за счет новых принципов обучения нейронных сетей можно генерировать новые химические соединения с потенциальными лекарственными свойствами более эффективно; программное обеспечение, предназначенное для симуляции физических процессов в решении инженерных задач гидро-, аэро- и термодинамики – квантовый компьютер эффективно решает системы линейных и нелинейных дифференциальных уравнений; оптимизация инвестиционного портфеля – квантовые алгоритмы можно использовать для анализа больших наборов данных и определения оптимальных инвестиционных стратегий с большей точностью и скоростью", - сказали в компании.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Росатом" с 2030 года начнет промышленный выпуск квантовых компьютеров
13 августа 2024, 12:33
В Российском квантовом центре в сотрудничестве с сингапурским стартапом Gero "создана квантовая модель, обученная на базе биологически активных соединений, и применена для предсказания более четырех тысяч новых потенциально синтезируемых лекарственных веществ", отметили в компании.
Другой пример - в Канаде в Университете Торонто разработана так называемая квантовая генеративная модель для поиска возможных препаратов-ингибиторов онкогена K-Ras. "Расчет позволил определить 15 перспективных молекул, две из которых были синтезированы и по своей эффективности существенно превзошли все существующие препараты", - пояснили в "Росатом Квантовые технологии".
K-Ras - один из первых найденных онкогенов (генов, мутации в которых отвечают за развитие раковых опухолей). Несмотря на давность его открытия, онкоген K-Ras десятилетиями не поддавался воздействию лекарств. Ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря новым подходам к созданию лекарств. Развитие этого направления, как считается, может открыть дорогу к лечению одной из самых смертельных злокачественных опухолей - рака поджелудочной железы, развитие которого связано с K-Ras.
Созданный "Росатомом" банк "квантовых" задач будет использоваться в рамках отечественного квантового проекта как инструмент информирования промышленности РФ о соответствующих международных проектах. В дальнейшем ресурс будет дополняться задачами для внедрения на российском производстве.
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры
25 ноября 2024, 06:59
Целью проекта является системное включение компаний и предприятий страны в практику применения квантовых технологий - для повышения стратегической конкурентоспособности российских производителей. С инициативой формирования ресурса о практическом применении квантовых технологий "Росатом" выступил в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий.
Представленная "Росатомом" база данных охватывает 11 отраслей и содержит более 100 индустриальных и иных задач, для решения которых могут успешно применяться квантовые технологии. В базе данных содержатся примеры внедрения квантовых новаций в финансах и страховании, биологии и медицине, химии и материаловедении, ИТ и кибербезопасности, энергетике, транспорте и логистике, геологии, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях. Практики отобраны и каталогизированы по ряду параметров, в числе которых преимущество от применения квантового вычислителя, ожидаемый экономический эффект и уровень зрелости разработки.
Следующий этап развития проекта направлен на вовлечение промышленных предприятий в экспертный диалог с учеными для выработки задач индустриального применения квантовых вычислений. В качестве площадки коммуникации "Росатом" предложил рассматривать Национальную квантовую лабораторию (НКЛ), созданную ранее по инициативе госкорпорации.
Россия вошла в число шести государств, имеющих действующие квантовые вычислители объемом 50 и более кубитов, и в число трех стран (наряду с США и Китаем) с действующими квантовыми процессорами на четырех основных физических платформах.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России
16 апреля, 18:29
 
ТехнологииРоссияНижний НовгородКанадаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российский квантовый центр
 
 
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