https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021368222.html
Путин оценил итоги выполнения нацпроектов
Путин оценил итоги выполнения нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Путин оценил итоги выполнения нацпроектов
Завершившиеся в 2024 году национальные проекты позволили добиться заметных улучшений в жизни России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:35:00+03:00
2025-06-06T16:35:00+03:00
2025-06-06T17:51:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Завершившиеся в 2024 году национальные проекты позволили добиться заметных улучшений в жизни России, сообщил президент России Владимир Путин.“По итогам предыдущих нацпроектов, даже с учетом непростых внешних условий, нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей”, - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он напомнил, что в 2025 году стартовали новые национальные проекты.Президент подчеркнул, что выводы о позитивных изменениях подтверждает и анализ Счётной палаты - рекомендации ведомства должны быть учтены правительством и субъектами РФ.
https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021360189.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России.
И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку.
2025-06-06T16:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин оценил итоги выполнения нацпроектов
Путин: завершившиеся нацпроекты помогли добиться заметных улучшений в жизни РФ