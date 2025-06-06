https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021368222.html

Путин оценил итоги выполнения нацпроектов

Путин оценил итоги выполнения нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Путин оценил итоги выполнения нацпроектов

Завершившиеся в 2024 году национальные проекты позволили добиться заметных улучшений в жизни России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:35:00+03:00

2025-06-06T16:35:00+03:00

2025-06-06T17:51:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Завершившиеся в 2024 году национальные проекты позволили добиться заметных улучшений в жизни России, сообщил президент России Владимир Путин.“По итогам предыдущих нацпроектов, даже с учетом непростых внешних условий, нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей”, - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он напомнил, что в 2025 году стартовали новые национальные проекты.Президент подчеркнул, что выводы о позитивных изменениях подтверждает и анализ Счётной палаты - рекомендации ведомства должны быть учтены правительством и субъектами РФ.

https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021360189.html

россия

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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России. И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку. 2025-06-06T16:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество