https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021360189.html
Путин объяснил, в чем суть профильных нацпроектов
Путин объяснил, в чем суть профильных нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Путин объяснил, в чем суть профильных нацпроектов
Профильные национальные проекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:15:00+03:00
2025-06-06T16:15:00+03:00
2025-06-06T16:17:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Профильные национальные проекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы обратить внимание: профильные нацпроекты должны быть проектами для достижения технологического лидерства не по названию, конечно, а по сути. Прошу провести анализ этой работы", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021357738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин объяснил, в чем суть профильных нацпроектов
Путин: нацпроекты должны стать по сути проектами технологического лидерства