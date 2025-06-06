https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021360189.html

Путин объяснил, в чем суть профильных нацпроектов

Путин объяснил, в чем суть профильных нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Путин объяснил, в чем суть профильных нацпроектов

Профильные национальные проекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:15:00+03:00

2025-06-06T16:15:00+03:00

2025-06-06T16:17:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Профильные национальные проекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы обратить внимание: профильные нацпроекты должны быть проектами для достижения технологического лидерства не по названию, конечно, а по сути. Прошу провести анализ этой работы", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250606/putin-2021357738.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество