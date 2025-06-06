https://ria.ru/20250606/nasa-2021213145.html

В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon

В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon - РИА Новости, 06.06.2025

В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon

НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила в социальной сети Х представитель ведомства Бетани Стивенс после... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T02:18:00+03:00

2025-06-06T02:18:00+03:00

2025-06-06T02:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила в социальной сети Х представитель ведомства Бетани Стивенс после обещания американского предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации космический корабль Dragon."НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе", - сообщила она.В четверг Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.Резко против этого законопроекта выступил Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

https://ria.ru/20250605/mask-2021199811.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, сша, наса, в мире, дональд трамп, spacex, илон маск, джо байден, конфликт трампа и маска