Рейтинг@Mail.ru
В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 06.06.2025 (обновлено: 02:41 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/nasa-2021213145.html
В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon
В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon - РИА Новости, 06.06.2025
В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon
НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила в социальной сети Х представитель ведомства Бетани Стивенс после... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:18:00+03:00
2025-06-06T02:41:00+03:00
космос - риа наука
сша
наса
в мире
дональд трамп
spacex
илон маск
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975483737_0:212:2879:1831_1920x0_80_0_0_5f62129b328afa54d7dd9de399f2e3f6.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила в социальной сети Х представитель ведомства Бетани Стивенс после обещания американского предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации космический корабль Dragon."НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе", - сообщила она.В четверг Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.Резко против этого законопроекта выступил Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
https://ria.ru/20250605/mask-2021199811.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975483737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ce1b26e9abdd6501bff3e7945511ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, сша, наса, в мире, дональд трамп, spacex, илон маск, джо байден, конфликт трампа и маска
Космос - РИА Наука, США, НАСА, В мире, Дональд Трамп, SpaceX, Илон Маск, Джо Байден, Конфликт Трампа и Маска
В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon

НАСА продолжит выполнять цели президента США в области космоса

© NASAКорабль Crew Dragon производит стыковку к Международной космической станции
Корабль Crew Dragon производит стыковку к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© NASA
Корабль Crew Dragon производит стыковку к Международной космической станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила в социальной сети Х представитель ведомства Бетани Стивенс после обещания американского предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации космический корабль Dragon.
"НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе", - сообщила она.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маск поддержал идею импичмента Трампу
Вчера, 23:29
В четверг Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Резко против этого законопроекта выступил Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска
Вчера, 23:08
 
Космос - РИА НаукаСШАНАСАВ миреДональд ТрампSpaceXИлон МаскДжо БайденКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала