В НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon
НАСА продолжит выполнять цели президента США в области космоса
© NASAКорабль Crew Dragon производит стыковку к Международной космической станции
© NASA
Корабль Crew Dragon производит стыковку к Международной космической станции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила в социальной сети Х представитель ведомства Бетани Стивенс после обещания американского предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации космический корабль Dragon.
"НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе", - сообщила она.
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В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Резко против этого законопроекта выступил Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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