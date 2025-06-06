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Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
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Религия
 
06:34 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/namaz-2021227091.html
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в московской Соборной мечети, сообщили РИА Новости в Духовном управлении... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:34:00+03:00
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религия
россия
москва
празднование курбан-байрама
религия
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в московской Соборной мечети, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ РФ). "На праздничном намазе в Соборной мечети Москвы в пятницу соберутся 80 тысяч мусульман. Всего в мечетях российской столицы в торжественном намазе примут участие 200-250 тысяч верующих", - сообщили в ДУМ РФ. Мусульмане всего мира 6 июня отмечают Курбан-байрам - Праздник жертвоприношения.
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россия, москва, празднование курбан-байрама, религия, общество, религиозные праздники
Религия, Россия, Москва, Празднование Курбан-байрама, Религия, Общество, Религиозные праздники
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве

Около 80 тысяч мусульман примут участие в намазе в Соборной мечети в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в московской Соборной мечети, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ РФ).
"На праздничном намазе в Соборной мечети Москвы в пятницу соберутся 80 тысяч мусульман. Всего в мечетях российской столицы в торжественном намазе примут участие 200-250 тысяч верующих", - сообщили в ДУМ РФ.
Мусульмане всего мира 6 июня отмечают Курбан-байрам - Праздник жертвоприношения.
Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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РелигияРоссияМоскваПразднование Курбан-байрамаРелигияОбществоРелигиозные праздники
 
 
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