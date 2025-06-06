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Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве
Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в московской Соборной мечети, сообщили РИА Новости в Духовном управлении... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:34:00+03:00
2025-06-06T06:34:00+03:00
2025-06-06T06:34:00+03:00
религия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в московской Соборной мечети, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ РФ). "На праздничном намазе в Соборной мечети Москвы в пятницу соберутся 80 тысяч мусульман. Всего в мечетях российской столицы в торжественном намазе примут участие 200-250 тысяч верующих", - сообщили в ДУМ РФ. Мусульмане всего мира 6 июня отмечают Курбан-байрам - Праздник жертвоприношения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве
Около 80 тысяч мусульман примут участие в намазе в Соборной мечети в Москве