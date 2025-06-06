https://ria.ru/20250606/namaz-2021227091.html

Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве

Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве - РИА Новости, 06.06.2025

Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе в Москве

Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в московской Соборной мечети, сообщили РИА Новости в Духовном управлении... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:34:00+03:00

2025-06-06T06:34:00+03:00

2025-06-06T06:34:00+03:00

религия

россия

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Около 80 тысяч мусульман примут участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в московской Соборной мечети, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ РФ). "На праздничном намазе в Соборной мечети Москвы в пятницу соберутся 80 тысяч мусульман. Всего в мечетях российской столицы в торжественном намазе примут участие 200-250 тысяч верующих", - сообщили в ДУМ РФ. Мусульмане всего мира 6 июня отмечают Курбан-байрам - Праздник жертвоприношения.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, празднование курбан-байрама, религия, общество, религиозные праздники