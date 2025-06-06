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В МВД предупредили о мошеннических чатах в Telegram для медиков и учителей - РИА Новости, 06.06.2025
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09:20 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mvd-2021240387.html
В МВД предупредили о мошеннических чатах в Telegram для медиков и учителей
В МВД предупредили о мошеннических чатах в Telegram для медиков и учителей - РИА Новости, 06.06.2025
В МВД предупредили о мошеннических чатах в Telegram для медиков и учителей
Мошенники активно используют взаимоотношения внутри коллективов из сферы здравоохранения и образования, создавая поддельные чаты, такая схема стала встречаться... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:20:00+03:00
2025-06-06T09:20:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
telegram
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мошенники активно используют взаимоотношения внутри коллективов из сферы здравоохранения и образования, создавая поддельные чаты, такая схема стала встречаться все чаще, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Поддельные чаты чаще стали использоваться мошенниками. В последнее время фиксируется рост атак на сотрудников организаций, особенно в сферах образования и здравоохранения. Мошенники активно используют доверие внутри коллективов, создавая поддельные рабочие чаты", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что сперва сотрудник получает приглашение в групповой чат в мессенджере, обычно в Telegram, с названием его реальной организации, филиала или отдела. Название выглядит предельно правдоподобно. В чате могут присутствовать аккаунты, выдающие себя за его коллег, а иногда даже приглашаются настоящие коллеги, не подозревающие о подмене. Это создает иллюзию легитимности. После чего в чате появляется аккаунт, имитирующий руководителя (директора, завуча, главврача и т.д.). От его имени поступает срочное указание. "Например: зарегистрироваться в определенном "корпоративном" боте для важной задачи или получения данных. Обновить учетные данные в "системе". Подтвердить доступ к какому-либо ресурсу", - отмечают правоохранители. Для завершения действия система (часто тот же бот) присылает на телефон сотрудника SMS или push-уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты "коллег" начинают массово отправлять в чат "свои" коды подтверждения. Затем "руководитель" публично их хвалит за оперативность. "Жертва, видя "пример коллег" и "одобрение начальства", находясь в условиях искусственно созданной срочности и группового давления, теряет бдительность и также публично отправляет свой конфиденциальный код в чат", - пояснили полицейские. По их словам, мошенники не случайно выбирают эти сферы. Информация о сотрудниках (ФИО, должности, иногда даже фотографии) часто публикуется на официальных сайтах учебных заведений и больниц/поликлиник. Это дает злоумышленникам готовый "справочник" для создания правдоподобных фейковых аккаунтов и персонализации атаки.
https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021226721.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, telegram
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Telegram
В МВД предупредили о мошеннических чатах в Telegram для медиков и учителей

МВД: мошенники создают поддельные чаты в Telegram для медиков и учителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мошенники активно используют взаимоотношения внутри коллективов из сферы здравоохранения и образования, создавая поддельные чаты, такая схема стала встречаться все чаще, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Поддельные чаты чаще стали использоваться мошенниками. В последнее время фиксируется рост атак на сотрудников организаций, особенно в сферах образования и здравоохранения. Мошенники активно используют доверие внутри коллективов, создавая поддельные рабочие чаты", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что сперва сотрудник получает приглашение в групповой чат в мессенджере, обычно в Telegram, с названием его реальной организации, филиала или отдела. Название выглядит предельно правдоподобно. В чате могут присутствовать аккаунты, выдающие себя за его коллег, а иногда даже приглашаются настоящие коллеги, не подозревающие о подмене. Это создает иллюзию легитимности.
После чего в чате появляется аккаунт, имитирующий руководителя (директора, завуча, главврача и т.д.). От его имени поступает срочное указание.
"Например: зарегистрироваться в определенном "корпоративном" боте для важной задачи или получения данных. Обновить учетные данные в "системе". Подтвердить доступ к какому-либо ресурсу", - отмечают правоохранители.
Для завершения действия система (часто тот же бот) присылает на телефон сотрудника SMS или push-уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты "коллег" начинают массово отправлять в чат "свои" коды подтверждения. Затем "руководитель" публично их хвалит за оперативность.
"Жертва, видя "пример коллег" и "одобрение начальства", находясь в условиях искусственно созданной срочности и группового давления, теряет бдительность и также публично отправляет свой конфиденциальный код в чат", - пояснили полицейские.
По их словам, мошенники не случайно выбирают эти сферы. Информация о сотрудниках (ФИО, должности, иногда даже фотографии) часто публикуется на официальных сайтах учебных заведений и больниц/поликлиник. Это дает злоумышленникам готовый "справочник" для создания правдоподобных фейковых аккаунтов и персонализации атаки.
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