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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.06.2025
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19:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/most-2021427837.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.06.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:59:00+03:00
2025-06-06T19:59:00+03:00
крымский мост
республика крым
россия
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в пятницу в 15.39 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 19.29 мск.
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крымский мост, республика крым, россия, общество, безопасность
Крымский мост, Республика Крым, Россия, Общество, Безопасность
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя почти четыре часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в пятницу в 15.39 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 19.29 мск.
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Крымский мостРеспублика КрымРоссияОбществоБезопасность
 
 
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