https://ria.ru/20250606/most-2021427837.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.06.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:59:00+03:00
2025-06-06T19:59:00+03:00
2025-06-06T19:59:00+03:00
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в пятницу в 15.39 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 19.29 мск.
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крымский мост, республика крым, россия, общество, безопасность
Крымский мост, Республика Крым, Россия, Общество, Безопасность
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя почти четыре часа