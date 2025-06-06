https://ria.ru/20250606/most-2021427837.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.06.2025

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:59:00+03:00

2025-06-06T19:59:00+03:00

2025-06-06T19:59:00+03:00

крымский мост

республика крым

россия

общество

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в пятницу в 15.39 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 19.29 мск.

https://ria.ru/20250606/mashina-2021336348.html

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2025

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крымский мост, республика крым, россия, общество, безопасность