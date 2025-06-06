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В Москве сняли оцепление с парковки, где нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 06.06.2025
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19:23 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/moskva-2021418833.html
В Москве сняли оцепление с парковки, где нашли подозрительный предмет
В Москве сняли оцепление с парковки, где нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 06.06.2025
В Москве сняли оцепление с парковки, где нашли подозрительный предмет
Оцепление снято с парковки на западе Москвы, где был найден подозрительный предмет, прикрепленный к днищу BMW X6, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:23:00+03:00
2025-06-06T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оцепление снято с парковки на западе Москвы, где был найден подозрительный предмет, прикрепленный к днищу BMW X6, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что в районе бензобака BMW X6 к днищу прикреплена коробка неизвестного содержания. Парковка находится примерно в 500 метрах от двора, где под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его изъяли саперы и поместили в специальный бронированный контейнер. Как сообщал корреспондент РИА Новости, на асфальте под BMW лежал небольшой предмет, его сначала осмотрел робот, затем - сапер. Когда специалисты закончили, территорию парковки покинула машина МЧС, и вслед за этим было снято оцепление со всей парковки, а также прилегающей территории.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве сняли оцепление с парковки, где нашли подозрительный предмет

На западе Москвы сняли оцепление с места, где нашли сомнительный предмет под BMW

© РИА НовостиНа парковке на западе Москвы нашли еще один подозрительный предмет. Кадр видео
На парковке на западе Москвы нашли еще один подозрительный предмет. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
На парковке на западе Москвы нашли еще один подозрительный предмет. Кадр видео
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оцепление снято с парковки на западе Москвы, где был найден подозрительный предмет, прикрепленный к днищу BMW X6, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что в районе бензобака BMW X6 к днищу прикреплена коробка неизвестного содержания.
Парковка находится примерно в 500 метрах от двора, где под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его изъяли саперы и поместили в специальный бронированный контейнер.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, на асфальте под BMW лежал небольшой предмет, его сначала осмотрел робот, затем - сапер.
Когда специалисты закончили, территорию парковки покинула машина МЧС, и вслед за этим было снято оцепление со всей парковки, а также прилегающей территории.
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