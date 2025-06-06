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На западе Москвы начали осмотр подозрительного предмета под днищем BMW X6
На западе Москвы начали осмотр подозрительного предмета под днищем BMW X6 - РИА Новости, 06.06.2025
На западе Москвы начали осмотр подозрительного предмета под днищем BMW X6
Сапер вместе с роботом приступил к осмотру подозрительного предмета, прикрепленного к днищу BMW X6 на парковке на западе Москвы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:52:00+03:00
2025-06-06T18:52:00+03:00
2025-06-06T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сапер вместе с роботом приступил к осмотру подозрительного предмета, прикрепленного к днищу BMW X6 на парковке на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что в районе бензобака BMW X6 к днищу прикреплена коробка неизвестного содержания. Парковка находится примерно в 500 метрах от двора, где ранее под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его изъяли саперы и поместили в специальный бронированный контейнер. Также на асфальте под BMW лежит небольшой предмет. Его сначала осмотрел робот, затем приступил и сапер. Территория парковки все еще оцеплена, дежурит МЧС и полиция.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На западе Москвы начали осмотр подозрительного предмета под днищем BMW X6
Сапер осматривает подозрительный предмет под днищем BMW X6 на западе Москвы