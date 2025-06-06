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Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Сбиты еще два БПЛА, летевших на московский регион, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:55:00+03:00
2025-06-06T17:55:00+03:00
2025-06-06T18:00:00+03:00
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сергей собянин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сбиты еще два БПЛА, летевших на московский регион, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заявил Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу вечером мэр сообщал об уничтожении одного беспилотника.
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москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву