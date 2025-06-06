В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов
В Москве подвели итоги конкурса "Московские мастера" среди программистов
© Фото : пресс-служба ДИППВ Москве выбрали победителя конкурса среди программистов
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Итоги конкурса профмастерства "Московские мастера" среди программистов подвели в столице, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Специалисты, вышедшие в финал конкурса, представляли предприятия авиационной и ракетно-космической промышленности, а также отрасли информационных систем, кабельно-проводниковой индустрии, микроэлектроники и других секторов.
"Московский промышленный сектор – динамично развивающаяся отрасль с высоким технологическим потенциалом, которая активно наращивает уровень цифровизации и автоматизации. За успешным инновационным развитием столицы стоят высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий, чей неоценимый вклад в индустрию 4.0 мы отметили на конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера". В этом году за победу боролись 16 программистов, а победителем стал сотрудник компании по разработке и внедрению программных продуктов для бизнеса", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.
Лучшим среди программистов стал сотрудник компании "Моситлаб" (входит в структуру ГК "Москабельмет") Андрей Фролов. Второе место – у представителя одного из предприятий оборонной промышленности. Бронзу заработал программист Михаил Суконкин, он является сотрудником АО "Корпорация “Комета”" – предприятия оборонно-промышленного комплекса России в области создания больших информационно-управляющих систем спецназначения.
В рамках конкурса специалистам предстояло составить готовые программы. На задачу им отвели 6 часов.
Как отметил Фролов, по условиям задачи необходимо было составить алгоритм, который оптимально распределяет доставку заказов по курьерам с учетом окон времени доставки, скорости курьеров и расстояния до каждого заказа.
Победителей наградят в канун Дня города. Им вручат дипломы и денежные призы.
Конкурс "Московские мастера" проводится ежегодно. За победу борятся представители 40 специальностей. Конкурс проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.