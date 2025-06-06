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В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов - РИА Новости, 06.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:10 06.06.2025 (обновлено: 14:17 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/moskva-2021322455.html
В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов
В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов - РИА Новости, 06.06.2025
В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов
Итоги конкурса профмастерства "Московские мастера" среди программистов подвели в столице, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:10:00+03:00
2025-06-06T14:17:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
московская федерация профсоюзов
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Итоги конкурса профмастерства "Московские мастера" среди программистов подвели в столице, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Специалисты, вышедшие в финал конкурса, представляли предприятия авиационной и ракетно-космической промышленности, а также отрасли информационных систем, кабельно-проводниковой индустрии, микроэлектроники и других секторов."Московский промышленный сектор – динамично развивающаяся отрасль с высоким технологическим потенциалом, которая активно наращивает уровень цифровизации и автоматизации. За успешным инновационным развитием столицы стоят высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий, чей неоценимый вклад в индустрию 4.0 мы отметили на конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера". В этом году за победу боролись 16 программистов, а победителем стал сотрудник компании по разработке и внедрению программных продуктов для бизнеса", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.Лучшим среди программистов стал сотрудник компании "Моситлаб" (входит в структуру ГК "Москабельмет") Андрей Фролов. Второе место – у представителя одного из предприятий оборонной промышленности. Бронзу заработал программист Михаил Суконкин, он является сотрудником АО "Корпорация “Комета”" – предприятия оборонно-промышленного комплекса России в области создания больших информационно-управляющих систем спецназначения.В рамках конкурса специалистам предстояло составить готовые программы. На задачу им отвели 6 часов.Как отметил Фролов, по условиям задачи необходимо было составить алгоритм, который оптимально распределяет доставку заказов по курьерам с учетом окон времени доставки, скорости курьеров и расстояния до каждого заказа.Победителей наградят в канун Дня города. Им вручат дипломы и денежные призы.Конкурс "Московские мастера" проводится ежегодно. За победу борятся представители 40 специальностей. Конкурс проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , московская федерация профсоюзов, россия, экономика, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Московская федерация профсоюзов, Россия, Экономика, Технологии
В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов

В Москве подвели итоги конкурса "Московские мастера" среди программистов

© Фото : пресс-служба ДИППВ Москве выбрали победителя конкурса среди программистов
В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве выбрали победителя конкурса среди программистов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Итоги конкурса профмастерства "Московские мастера" среди программистов подвели в столице, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Специалисты, вышедшие в финал конкурса, представляли предприятия авиационной и ракетно-космической промышленности, а также отрасли информационных систем, кабельно-проводниковой индустрии, микроэлектроники и других секторов.
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"Московский промышленный сектор – динамично развивающаяся отрасль с высоким технологическим потенциалом, которая активно наращивает уровень цифровизации и автоматизации. За успешным инновационным развитием столицы стоят высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий, чей неоценимый вклад в индустрию 4.0 мы отметили на конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера". В этом году за победу боролись 16 программистов, а победителем стал сотрудник компании по разработке и внедрению программных продуктов для бизнеса", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.
Лучшим среди программистов стал сотрудник компании "Моситлаб" (входит в структуру ГК "Москабельмет") Андрей Фролов. Второе место – у представителя одного из предприятий оборонной промышленности. Бронзу заработал программист Михаил Суконкин, он является сотрудником АО "Корпорация “Комета”" – предприятия оборонно-промышленного комплекса России в области создания больших информационно-управляющих систем спецназначения.
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В рамках конкурса специалистам предстояло составить готовые программы. На задачу им отвели 6 часов.
Как отметил Фролов, по условиям задачи необходимо было составить алгоритм, который оптимально распределяет доставку заказов по курьерам с учетом окон времени доставки, скорости курьеров и расстояния до каждого заказа.
Победителей наградят в канун Дня города. Им вручат дипломы и денежные призы.
Конкурс "Московские мастера" проводится ежегодно. За победу борятся представители 40 специальностей. Конкурс проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаМосковская федерация профсоюзовРоссияЭкономикаТехнологии
 
 
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