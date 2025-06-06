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Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью - РИА Новости, 06.06.2025
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13:59 06.06.2025 (обновлено: 14:00 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/moskva-2021319915.html
Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью
Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью - РИА Новости, 06.06.2025
Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью
Москвич, которого обвиняют в том, что он пытался отравить знакомого пирожком с ртутью, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:59:00+03:00
2025-06-06T14:00:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москвич, которого обвиняют в том, что он пытался отравить знакомого пирожком с ртутью, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в пятницу. По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка 10 градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес. "Перед судом предстанет мужчина, пытавшийся отравить знакомого ртутью. Он обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным Зюзинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм. Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью

В Москве будут судить мужчину за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москвич, которого обвиняют в том, что он пытался отравить знакомого пирожком с ртутью, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в пятницу.
По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка 10 градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.
"Перед судом предстанет мужчина, пытавшийся отравить знакомого ртутью. Он обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным Зюзинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.
Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
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