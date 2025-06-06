Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью
В Москве будут судить мужчину за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москвич, которого обвиняют в том, что он пытался отравить знакомого пирожком с ртутью, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в пятницу.
По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка 10 градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.
"Перед судом предстанет мужчина, пытавшийся отравить знакомого ртутью. Он обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным Зюзинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.
Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.