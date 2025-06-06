https://ria.ru/20250606/moskva-2021319915.html

Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью

Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью - РИА Новости, 06.06.2025

Жителя Москвы будут судить за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью

Москвич, которого обвиняют в том, что он пытался отравить знакомого пирожком с ртутью, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:59:00+03:00

2025-06-06T13:59:00+03:00

2025-06-06T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москвич, которого обвиняют в том, что он пытался отравить знакомого пирожком с ртутью, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в пятницу. По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка 10 градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес. "Перед судом предстанет мужчина, пытавшийся отравить знакомого ртутью. Он обвиняется в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным Зюзинской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм. Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20250605/sud-2021177676.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)