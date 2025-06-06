https://ria.ru/20250606/moskva-2021308046.html

На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль

На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль - РИА Новости, 06.06.2025

На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль

Двор на западе Москвы, где нашли подозрительное авто, оцеплен, правоохранители осматривают машину каршеринга, прибыли саперы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:21:00+03:00

2025-06-06T13:21:00+03:00

2025-06-06T13:24:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двор на западе Москвы, где нашли подозрительное авто, оцеплен, правоохранители осматривают машину каршеринга, прибыли саперы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что саперы проверяют подозрительную машину в районе Фили-Давыдково из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена полицией. Правоохранительные органы оцепили двор, на место прибыли саперы. Также привлечены полиция, МЧС и скорая помощь. Сейчас правоохранители осматривают автомобиль каршеринга - машину проверяют как снаружи, так и внутри салона.

https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, москва