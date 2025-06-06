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На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль - РИА Новости, 06.06.2025
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13:21 06.06.2025 (обновлено: 13:24 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/moskva-2021308046.html
На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль
На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль - РИА Новости, 06.06.2025
На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль
Двор на западе Москвы, где нашли подозрительное авто, оцеплен, правоохранители осматривают машину каршеринга, прибыли саперы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:21:00+03:00
2025-06-06T13:24:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двор на западе Москвы, где нашли подозрительное авто, оцеплен, правоохранители осматривают машину каршеринга, прибыли саперы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что саперы проверяют подозрительную машину в районе Фили-Давыдково из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена полицией. Правоохранительные органы оцепили двор, на место прибыли саперы. Также привлечены полиция, МЧС и скорая помощь. Сейчас правоохранители осматривают автомобиль каршеринга - машину проверяют как снаружи, так и внутри салона.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, москва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Москва
На западе Москвы оцепили двор, где нашли подозрительный автомобиль

На западе Москвы оцепили двор, где нашли машину с подозрительным предметом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двор на западе Москвы, где нашли подозрительное авто, оцеплен, правоохранители осматривают машину каршеринга, прибыли саперы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что саперы проверяют подозрительную машину в районе Фили-Давыдково из-за обнаруженного подозрительного предмета, территория оцеплена полицией.
Правоохранительные органы оцепили двор, на место прибыли саперы. Также привлечены полиция, МЧС и скорая помощь. Сейчас правоохранители осматривают автомобиль каршеринга - машину проверяют как снаружи, так и внутри салона.
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