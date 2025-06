https://ria.ru/20250606/moskva-2021307283.html

Названы победители премии "Рекорды рынка недвижимости 2025"

Названы победители премии "Рекорды рынка недвижимости 2025" - РИА Новости, 06.06.2025

Названы победители премии "Рекорды рынка недвижимости 2025"

Премия "Рекорды рынка недвижимости 2025" наградила проекты и компании, присвоив им статус "№1 на рынке недвижимости".

МОСКВА, 6 июн — Московский бизнес клуб. Премия "Рекорды рынка недвижимости 2025" наградила проекты и компании, присвоив им статус "№1 на рынке недвижимости". Победители встретились в РИА Новости, чтобы обсудить тренды рынка, поставленные рекорды и новые проекты компаний 2025-2026. Лауреатами стали: — Grand Prix получил клубный дом "ИМПЕРИУМ" (Vesta Development); — "Жилой квартал Москвы премиум-класса №1" — "Дом 56" (ГК "Галс-Девелопмент"); — "Новостройка Москвы премиум-класса №1" — ЖК "Ренессанс" (494 УНР); — "Жилой комплекс элит-класса №1" — клубный квартал "Садовническая 69" ("Балчуг Девелопмент"); — "Жилой комплекс бизнес-класса №1" — семейный квартал "Адмирал" (ГК "Галс-Девелопмент"); — "Премьера года премиум-класса №1" — ЖК TATE (ГК "КОРТРОС"); — "Премьера года бизнес-класса №1" — ЖК "MYPRIORITY Мневники" (ГК "Гранель"); — "Жилой комплекс NextGen Living №1" — ЖК "СВЕТ" (Dominanta); — "Лучшая концепция проекта" — ЖК Solos (Dar development); — "Выбор покупателя" — элитный комплекс "Монблан" (ГК "Галс-Девелопмент"); — "Объект 5 звезд *****" — Strogino by Parade.PRO (PARADE Development); — "Семейный объект №1" — загородный квартал "Равновесие" (ГК "КОРТРОС"); — "Архитектура объекта №1" — дом "Высотка на Жукова" (концерн "КРОСТ"); — "Инфраструктура объекта №1" — Ice Towers (ГРАД); — "Лучший строящийся бизнес-центр класса А" — K-City (OCTOBER GROUP); — "Бизнес-центр №1" — премиальный бизнес-центр Upside Kuntsevo (Upside Development); — "Небоскреб №1" — офисный комплекс класса А — Moscow Towers (Гранд Сити); — "Лучший комплекс клубных домов de luxe класса" — жилой комплекс "Рождественка 8" (ГК "Галс-Девелопмент"); — "Особняк в хамовниках №1" — "Бурденко 12" (Canary reDevelopment); — "Поселок премиум-класса с курортной инфраструктурой и яхтенной мариной №1" — Port Emm Zavidovo (Samolet Select); — "Масштабный премиальный проект №1" — коттеджный поселок "Папушево Парк" (ТД Просвет); — "Девелопер в Одинцово №1" — группа компаний "Вектор"; — "Генеральный подрядчик №1 в номинации “Добросовестность и Разумность”" — строительная компания "СУ-10"; — "Компания по демонтажу и реновации №1" — группа компаний "КрашМаш"; — "Главный курорт страны" — гостиничный комплекс VERA (ДК "Слово Групп"); — "Девелопер элитной курортной недвижимости России №1" — Таврида Девелопмент; — "Девелопер года. Республика Дагестан" — EFFECT Development; — "Лучший семейный жилой комплекс Дагестана" — ЖК "Камелия" ("Элитстрой"); — "Лучший ЖК бизнес-класса республики Дагестан" — жилой квартал "Гранатовый" (EFFECT Development); — "Лучший объект для инвестиций" — De Luxe Курорт "ЛУЧИ" (СЗ "Лучи"); — "Лучший инвестиционный проект карачаево-черкесской республики" — курортный отель "Аманауз" (СК Семья); — "Курортная недвижимость №1" — комплекс апартаментов More Yuva (More Development); — "Риелтор №1" — VSN Group; — "Девелопер №1" — SEZAR GROUP. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

2025

Новости

