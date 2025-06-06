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Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/moskva-2021302418.html
Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве
Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве
Московский производитель НПП "Доза" провел предварительные испытания системы радиационного контроля "Ливадия-871" для первого из четырех модернизированных... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:13:00+03:00
2025-06-06T13:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Московский производитель НПП "Доза" провел предварительные испытания системы радиационного контроля "Ливадия-871" для первого из четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков проекта 20871, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Разработка используется для обеспечения радиационного дозиметрического и технологического контроля на плавучих атомных энергоблоках. В систему входят свыше 190 приборов, установок и различного вспомогательного оборудования."Благодаря столичным мерам поддержки высокотехнологичные предприятия столицы разрабатывают инновационные решения для различных отраслей экономики. В частности, активно развивается атомная промышленность, обеспечивающая технологический суверенитет страны. Так, столичное предприятие со статусом промышленного комплекса провело предварительные испытания головного образца системы радиационного контроля для четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.В состав комиссии вошли представители АО "Концерн "НПО Аврора", российского предприятия в области автоматизации управления кораблей и судов, а также эксперты ФГУП "Атомфлот". Это компания, которая занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота РФ для хозяйственного освоения Северного морского пути и Арктической зоны.Так, в процессе работы рассматривались конструкторские и эксплуатационные характеристики, комплекс программного обеспечения и протоколы связей. По итогам испытаний было отмечено высокое качество разработки документации, оборудования и программного обеспечения.По словам генерального директора компании Алексея Нурлыбаева, успешное проведение предварительных испытаний головного образца системы радиационного контроля "Ливадия-871" и метрологической экспертизы комплектов конструкторской документации свидетельствуют о значительном объеме выполненной работы и высокой подготовке всей команды НПП "Доза". После завершения испытаний компания приступит к следующему этапу – приемочной инспекции, которая также будет проведена на производственной площадке.Модернизированные плавучие энергоблоки проекта 20871 планируется разместить на Чукотке. МПЭБ станут источником электроэнергии для Баимской рудной зоны и для крупного горнопромышленного узла. Это станет базой для развития золотомедного месторождения Песчанка.Заказчиком поставки системы "Ливадия-871" выступил "Концерн "НПО Аврора".
https://ria.ru/20250604/liksutov-2020836223.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве

В столице прошли испытания для модернизированных плавучих атомных блоков

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличный промкомплекс провел предварительные испытания оборудования для модернизированных атомных плавучих энергоблоков
Столичный промкомплекс провел предварительные испытания оборудования для модернизированных атомных плавучих энергоблоков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичный промкомплекс провел предварительные испытания оборудования для модернизированных атомных плавучих энергоблоков
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Московский производитель НПП "Доза" провел предварительные испытания системы радиационного контроля "Ливадия-871" для первого из четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков проекта 20871, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Разработка используется для обеспечения радиационного дозиметрического и технологического контроля на плавучих атомных энергоблоках. В систему входят свыше 190 приборов, установок и различного вспомогательного оборудования.
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"Благодаря столичным мерам поддержки высокотехнологичные предприятия столицы разрабатывают инновационные решения для различных отраслей экономики. В частности, активно развивается атомная промышленность, обеспечивающая технологический суверенитет страны. Так, столичное предприятие со статусом промышленного комплекса провело предварительные испытания головного образца системы радиационного контроля для четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
В состав комиссии вошли представители АО "Концерн "НПО Аврора", российского предприятия в области автоматизации управления кораблей и судов, а также эксперты ФГУП "Атомфлот". Это компания, которая занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота РФ для хозяйственного освоения Северного морского пути и Арктической зоны.
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Так, в процессе работы рассматривались конструкторские и эксплуатационные характеристики, комплекс программного обеспечения и протоколы связей. По итогам испытаний было отмечено высокое качество разработки документации, оборудования и программного обеспечения.
По словам генерального директора компании Алексея Нурлыбаева, успешное проведение предварительных испытаний головного образца системы радиационного контроля "Ливадия-871" и метрологической экспертизы комплектов конструкторской документации свидетельствуют о значительном объеме выполненной работы и высокой подготовке всей команды НПП "Доза". После завершения испытаний компания приступит к следующему этапу – приемочной инспекции, которая также будет проведена на производственной площадке.
Модернизированные плавучие энергоблоки проекта 20871 планируется разместить на Чукотке. МПЭБ станут источником электроэнергии для Баимской рудной зоны и для крупного горнопромышленного узла. Это станет базой для развития золотомедного месторождения Песчанка.
Заказчиком поставки системы "Ливадия-871" выступил "Концерн "НПО Аврора".
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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