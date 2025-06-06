https://ria.ru/20250606/moskva-2021302418.html

Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве

Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве - РИА Новости, 06.06.2025

Испытания для модернизированных плавучих атомных блоков провели в Москве

Московский производитель НПП "Доза" провел предварительные испытания системы радиационного контроля "Ливадия-871" для первого из четырех модернизированных... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:13:00+03:00

2025-06-06T13:13:00+03:00

2025-06-06T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Московский производитель НПП "Доза" провел предварительные испытания системы радиационного контроля "Ливадия-871" для первого из четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков проекта 20871, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Разработка используется для обеспечения радиационного дозиметрического и технологического контроля на плавучих атомных энергоблоках. В систему входят свыше 190 приборов, установок и различного вспомогательного оборудования."Благодаря столичным мерам поддержки высокотехнологичные предприятия столицы разрабатывают инновационные решения для различных отраслей экономики. В частности, активно развивается атомная промышленность, обеспечивающая технологический суверенитет страны. Так, столичное предприятие со статусом промышленного комплекса провело предварительные испытания головного образца системы радиационного контроля для четырех модернизированных атомных плавучих энергоблоков", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.В состав комиссии вошли представители АО "Концерн "НПО Аврора", российского предприятия в области автоматизации управления кораблей и судов, а также эксперты ФГУП "Атомфлот". Это компания, которая занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота РФ для хозяйственного освоения Северного морского пути и Арктической зоны.Так, в процессе работы рассматривались конструкторские и эксплуатационные характеристики, комплекс программного обеспечения и протоколы связей. По итогам испытаний было отмечено высокое качество разработки документации, оборудования и программного обеспечения.По словам генерального директора компании Алексея Нурлыбаева, успешное проведение предварительных испытаний головного образца системы радиационного контроля "Ливадия-871" и метрологической экспертизы комплектов конструкторской документации свидетельствуют о значительном объеме выполненной работы и высокой подготовке всей команды НПП "Доза". После завершения испытаний компания приступит к следующему этапу – приемочной инспекции, которая также будет проведена на производственной площадке.Модернизированные плавучие энергоблоки проекта 20871 планируется разместить на Чукотке. МПЭБ станут источником электроэнергии для Баимской рудной зоны и для крупного горнопромышленного узла. Это станет базой для развития золотомедного месторождения Песчанка.Заказчиком поставки системы "Ливадия-871" выступил "Концерн "НПО Аврора".

https://ria.ru/20250604/liksutov-2020836223.html

https://ria.ru/20250602/moskva-2020323008.html

https://ria.ru/20250604/tekstil-2020797271.html

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москва, анатолий гарбузов