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В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская"

В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская" - РИА Новости, 06.06.2025

В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская"

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД и МЦК "Новохохловская" на юго-востоке столицы,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:00:00+03:00

2025-06-06T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД и МЦК "Новохохловская" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - улучшить пешеходную доступность станций, обустроить к ним удобные проходы для пешеходов. По просьбам жителей сделаем пешеходный маршрут вдоль железнодорожных путей, для этого установим более 1,7 тысячи свай, на которых смонтируем металлический каркас и уложим настил из лиственной доски", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов на переходе через железнодорожные пути уложат резиновый настил, установят ограждение и дополнительный семафор со звуковой и световой сигнализацией. "Весь маршрут будет хорошо освещен - вдоль него оборудуем почти 50 уличных торшеров со светодиодными светильниками. В рамках проекта заменим порядка 700 квадратных метров покрытия тротуаров и около 500 "квадратов" асфальта на проезжей части. Сделаем удобный выход на улицу Новохохловская и оборудуем там новый пешеходный переход с контрастным освещением", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории возле станций разобьют почти 3,9 тысячи квадратных метров газона.

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), общество