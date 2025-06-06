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В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская" - РИА Новости, 06.06.2025
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09:00 06.06.2025 (обновлено: 09:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/moskva-2021248823.html
В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская"
В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская" - РИА Новости, 06.06.2025
В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская"
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД и МЦК "Новохохловская" на юго-востоке столицы,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:00:00+03:00
2025-06-06T09:56:00+03:00
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД и МЦК "Новохохловская" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - улучшить пешеходную доступность станций, обустроить к ним удобные проходы для пешеходов. По просьбам жителей сделаем пешеходный маршрут вдоль железнодорожных путей, для этого установим более 1,7 тысячи свай, на которых смонтируем металлический каркас и уложим настил из лиственной доски", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов на переходе через железнодорожные пути уложат резиновый настил, установят ограждение и дополнительный семафор со звуковой и световой сигнализацией. "Весь маршрут будет хорошо освещен - вдоль него оборудуем почти 50 уличных торшеров со светодиодными светильниками. В рамках проекта заменим порядка 700 квадратных метров покрытия тротуаров и около 500 "квадратов" асфальта на проезжей части. Сделаем удобный выход на улицу Новохохловская и оборудуем там новый пешеходный переход с контрастным освещением", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории возле станций разобьют почти 3,9 тысячи квадратных метров газона.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК), Общество
В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская"

В Москве благоустроят территории у станций МЦД и МЦК "Новохохловская"

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы Проектное решение благоустройства территории возле станций МЦД и МЦК Новохохловская в ЮВАО
Проектное решение благоустройства территории возле станций МЦД и МЦК Новохохловская в ЮВАО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Проектное решение благоустройства территории возле станций МЦД и МЦК Новохохловская в ЮВАО
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД и МЦК "Новохохловская" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основная задача - улучшить пешеходную доступность станций, обустроить к ним удобные проходы для пешеходов. По просьбам жителей сделаем пешеходный маршрут вдоль железнодорожных путей, для этого установим более 1,7 тысячи свай, на которых смонтируем металлический каркас и уложим настил из лиственной доски", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов на переходе через железнодорожные пути уложат резиновый настил, установят ограждение и дополнительный семафор со звуковой и световой сигнализацией.
"Весь маршрут будет хорошо освещен - вдоль него оборудуем почти 50 уличных торшеров со светодиодными светильниками. В рамках проекта заменим порядка 700 квадратных метров покрытия тротуаров и около 500 "квадратов" асфальта на проезжей части. Сделаем удобный выход на улицу Новохохловская и оборудуем там новый пешеходный переход с контрастным освещением", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории возле станций разобьют почти 3,9 тысячи квадратных метров газона.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)Общество
 
 
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