https://ria.ru/20250606/moskva-2021222358.html

Росавиация сняла временные ограничения в трех московских аэропортах

Росавиация сняла временные ограничения в трех московских аэропортах - РИА Новости, 06.06.2025

Росавиация сняла временные ограничения в трех московских аэропортах

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:25:00+03:00

2025-06-06T05:25:00+03:00

2025-06-06T05:25:00+03:00

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250606/saratov-2021214816.html

жуковский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность