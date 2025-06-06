https://ria.ru/20250606/moskva-2021222358.html
Росавиация сняла временные ограничения в трех московских аэропортах
Росавиация сняла временные ограничения в трех московских аэропортах - РИА Новости, 06.06.2025
Росавиация сняла временные ограничения в трех московских аэропортах
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:25:00+03:00
2025-06-06T05:25:00+03:00
2025-06-06T05:25:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20250606/saratov-2021214816.html
жуковский
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Безопасность
Росавиация сняла временные ограничения в трех московских аэропортах
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения