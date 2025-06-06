https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021226721.html

Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами

Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами - РИА Новости, 06.06.2025

Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами

Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами, что стало актуальным на фоне постоянно меняющегося законодательства - теперь они предлагают... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:30:00+03:00

2025-06-06T06:30:00+03:00

2025-06-06T06:30:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами, что стало актуальным на фоне постоянно меняющегося законодательства - теперь они предлагают получить единоразовую "выплату от государства", ее размер якобы может достигать 100 000 рублей, рассказали РИА Новости в Angara Security. "Преступники вернулись к обсуждению некогда позабытого вопроса социальных выплат. На фоне постоянно меняющегося законодательства она вновь стала актуальной для мошеннических схем. На этот раз россиянам предлагали получить единоразовую выплату в рамках реализации государственной программы социальной поддержки граждан в 2025 году, размер которой может достигать ста тысяч рублей", - сказали в компании. Жертвы переходят по ссылке из чат-бота в Telegram на фейковый сайт крупного российского банка - там нужно ввести данные от "Госуслуг" и/или банковские реквизиты для "проверки адреса" или подтверждения выплаты. Но в результате пользователи теряют деньги или передают личные данные в руки мошенников. Специалисты компании совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявили и заблокировали такие сайты в ходе мониторинга. Кроме того, были обнаружены и заблокированы сайты для обмана по классическим схемам: это "Получите социальный вычет", "Заплатите штраф со скидкой", "Ждете посылку", "Отследите отправление". "Мошенники активно эксплуатируют тему социальных выплат и доверие пользователей к государству, его символике и информационным системам. Обнаруженные нами фишинговые ресурсы выполнены в стилистике "Госуслуг" и используют искаженное написание сервиса, при этом обычный гражданин может не заметить ошибки в названии сайта. Домены регистрировались в разное время, самые свежие - в начале мая. Очевидно, что мошенники тщательно готовились к новым кампаниям. В ходе мониторинга мы также обнаружили исходные ресурсы, позволяющие злоумышленникам масштабировать подобные схемы и создавать новые сайты для более широкого охвата аудитории", - прокомментировал эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров.

https://ria.ru/20250605/moshenniki-2020994766.html

https://ria.ru/20250604/pravitelstvo-2020981775.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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