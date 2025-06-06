https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021441568.html

Шор обвинил власти Молдавии в захвате энергетического сектора

Шор обвинил власти Молдавии в захвате энергетического сектора - РИА Новости, 06.06.2025

Шор обвинил власти Молдавии в захвате энергетического сектора

Власти Молдавии начали проводить рейдерский захват сектора энергетики, чтобы отказаться от услуг компании "Молдовагаз", заявил лидер оппозиционного блока... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T22:29:00+03:00

2025-06-06T22:29:00+03:00

2025-06-06T22:29:00+03:00

молдавия

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии начали проводить рейдерский захват сектора энергетики, чтобы отказаться от услуг компании "Молдовагаз", заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предупредило в начале апреля, что может лишить "Молдовагаз" лицензии на поставку природного газа, если компания не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. В мае НАРЭ назначило компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия. Компания возьмет у ЕБРР кредит на 400 миллионов евро на закупку газа под гарантии правительства. "(Власти - ред.) начали рейдерский захват энергетического сектора в целом. Прямо сейчас у нас на глазах отжимают и уничтожают компанию, которая годами исправно поставляла газ по доступным ценам. Теперь все отдадут Energocom — шарашкиной конторе… Зато будет кредит в размере 400 миллионов долларов, который, конечно, обслуживать и выплачивать они не смогут. Для этого государство предоставило гарантии, чтобы перекинуть кредит и проценты на госбюджет, то есть на плечи граждан", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что дальше будет действовать отработанная схема закупки газа по завышенной цене, его продажа потребителям по завышенным тарифам, отчисления за транспортировку странам ЕС. "Зачем? Чтобы на каждой стадии нужные люди могли отстегнуть себе. А народ? Народ пусть греется дровами, если успеет заготовить до того, как их обложат налогом во имя ЕС. Санду уже начала дегазификацию Молдавии. Скоро газ будет только в мечтах — как и обещанное европейское процветание", - подчеркнул Шор. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением Молдавии голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.

https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021037043.html

https://ria.ru/20250606/dodon-2021395859.html

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html

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молдавия, илан шор, в мире, энергетика, молдовагаз