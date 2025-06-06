https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021320422.html

Шор в День Пушкина призвал защитить русский язык в Молдавии

Шор в День Пушкина призвал защитить русский язык в Молдавии - РИА Новости, 06.06.2025

Шор в День Пушкина призвал защитить русский язык в Молдавии

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор призвал защитить русский язык в республике, обвинив власти в попытках его искоренения,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:00:00+03:00

2025-06-06T14:00:00+03:00

2025-06-06T14:01:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор призвал защитить русский язык в республике, обвинив власти в попытках его искоренения, соответствующее обращение распространила пресс-служба политсилы. Шестого июня исполняется 226 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в эту же дату отмечается День русского языка. "Русский язык — неотъемлемая часть повседневной жизни молдаван. Но действующая власть намеренно пытается искоренить его, разрушить связи между людьми и народами, сложившиеся за века. Именно русский открывает широкие возможности для интеграции в евро-азиатское пространство, близкое нам исторически и духовно", - говорится в заявлении. В пресс-службе политсилы отметили, что политик анонсировал планы по открытию русских культурных центров в Молдавии совместно с АНО "Евразия", которая, по его словам, уже ведет работу по поддержке русского языка на постсоветском пространстве. "Никакие усилия режима не изменят одного: Россия останется другом и партнером Молдовы", - говорится в обращении. Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования". В этом году прозападная правящая партия "Действие и солидарность" выступила с законодательной инициативой о закрытии в Молдавии Российского центра науки и культуры (Русский дом в Кишиневе). В феврале МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. Решение властей Молдавии о закрытии Русского дома, действующего 16 лет, вызвало резкую критику со стороны общественной организации, объединяющей граждан разных национальностей, связанных интересом к русской культуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, кишинев, илан шор, александр пушкин