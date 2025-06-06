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В Кишиневе проходит пикет в поддержку главы Гагаузии - РИА Новости, 06.06.2025
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10:03 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021250956.html
В Кишиневе проходит пикет в поддержку главы Гагаузии
В Кишиневе проходит пикет в поддержку главы Гагаузии - РИА Новости, 06.06.2025
В Кишиневе проходит пикет в поддержку главы Гагаузии
В Кишиневе у районного суда проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, обвиняемых финансировании партии РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:03:00+03:00
2025-06-06T10:03:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. В Кишиневе у районного суда проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, обвиняемых финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 400 человек. "Мы требуем немедленного освобождения незаконно задержанных и расследования действий властей", — заявил на митинге представитель блока "Победа" Валерий Клименко. Домашний арест Гуцул истекает 13 июня. Суд продлил 4 июня судебный контроль для Попан ещё на 60 дней — до 5 августа. В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
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в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе проходит пикет в поддержку главы Гагаузии

В Кишиневе проходит пикет в поддержку Гуцул и активистки блока "Победа" Попан

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. В Кишиневе у районного суда проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, обвиняемых финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 400 человек.
"Мы требуем немедленного освобождения незаконно задержанных и расследования действий властей", — заявил на митинге представитель блока "Победа" Валерий Клименко.
Домашний арест Гуцул истекает 13 июня. Суд продлил 4 июня судебный контроль для Попан ещё на 60 дней — до 5 августа.
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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