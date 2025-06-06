В Кишиневе проходит пикет в поддержку главы Гагаузии
В Кишиневе проходит пикет в поддержку Гуцул и активистки блока "Победа" Попан
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. В Кишиневе у районного суда проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, обвиняемых финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 400 человек.
"Мы требуем немедленного освобождения незаконно задержанных и расследования действий властей", — заявил на митинге представитель блока "Победа" Валерий Клименко.
Домашний арест Гуцул истекает 13 июня. Суд продлил 4 июня судебный контроль для Попан ещё на 60 дней — до 5 августа.
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.