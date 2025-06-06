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ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.06.2025 (обновлено: 12:36 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mo-2021292080.html
ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки более 1240 военнослужащих и 13 станций... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:31:00+03:00
2025-06-06T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки более 1240 военнослужащих и 13 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики... Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев
ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю

МО: ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки более 1240 военнослужащих и 13 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики... Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Киев
 
 
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