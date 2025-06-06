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ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ потеряли более 1240 военных в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки более 1240 военнослужащих и 13 станций... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:31:00+03:00

2025-06-06T12:31:00+03:00

2025-06-06T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки более 1240 военнослужащих и 13 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики... Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), киев