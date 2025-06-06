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Российские войска освободили Федоровку в ДНР
Российские войска освободили Федоровку в ДНР - РИА Новости, 06.06.2025
Российские войска освободили Федоровку в ДНР
Российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила Федоровку в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:30:00+03:00
2025-06-06T12:30:00+03:00
2025-06-06T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила Федоровку в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Федоровку в ДНР
МО: российские войска освободили Федоровку в ДНР