Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 06.06.2025 (обновлено: 16:39 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mishustin-2021368630.html
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов
Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:35:00+03:00
2025-06-06T16:39:00+03:00
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015268677_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_05a02e548085ee3675e2a9350e6b3c63.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.“Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/proekt-2021354425.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015268677_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8431ccf7294d7a663ba0725951b8b04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов

Мишустин: кабмин усовершенствовал систему мониторинга для контроля нацпроектов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
“Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего
Вчера, 16:04
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала