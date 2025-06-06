https://ria.ru/20250606/mishustin-2021368630.html

Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов

Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов

Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:35:00+03:00

2025-06-06T16:35:00+03:00

2025-06-06T16:39:00+03:00

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.“Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20250606/proekt-2021354425.html

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2025

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россия, михаил мишустин