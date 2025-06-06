https://ria.ru/20250606/mishustin-2021368630.html
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов
Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:35:00+03:00
2025-06-06T16:35:00+03:00
2025-06-06T16:39:00+03:00
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015268677_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_05a02e548085ee3675e2a9350e6b3c63.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.“Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/proekt-2021354425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015268677_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8431ccf7294d7a663ba0725951b8b04d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Мишустин сообщил об усовершенствовании системы мониторинга нацпроектов
Мишустин: кабмин усовершенствовал систему мониторинга для контроля нацпроектов