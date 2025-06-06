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В Москве задержали трех человек, незаконно легализовавших 130 мигрантов - РИА Новости, 06.06.2025
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10:25 06.06.2025 (обновлено: 10:32 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/migranty-2021255782.html
В Москве задержали трех человек, незаконно легализовавших 130 мигрантов
В Москве задержали трех человек, незаконно легализовавших 130 мигрантов - РИА Новости, 06.06.2025
В Москве задержали трех человек, незаконно легализовавших 130 мигрантов
Задержаны трое москвичей, незаконно легализовавшие более 130 мигрантов, сейчас они заключены под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:25:00+03:00
2025-06-06T10:32:00+03:00
происшествия
россия
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ирина волк
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Задержаны трое москвичей, незаконно легализовавшие более 130 мигрантов, сейчас они заключены под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Криминальную схему по легализации иностранных граждан на территории России выявили и пресекли мои коллеги из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками из Пограничной службы ФСБ России. Задержаны трое жителей столицы, которые подозреваются в организации незаконной миграции", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что фигуранты подыскивали приезжих, уклонявшихся от миграционного контроля, и за денежное вознаграждение предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Они незаконно изготавливали и сбывали бланки уведомлений о прибытии иностранца и миграционные карты, проставляли оттиски поддельных штампов о пересечении границы РФ. Таким образом они организовали незаконное пребывание в России более 130 мигрантов. Полицейские задержали троих подозреваемых. По адресам их проживания обнаружены и изъяты бланки миграционных документов, чеки на оплату патента, трудовые договоры. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Кроме того, выявлено шесть граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.8. КоАП РФ. Троим назначено наказание в виде административного штрафа, в отношении остальных принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации", - заключила Волк.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве задержали трех человек, незаконно легализовавших 130 мигрантов

Троих жителей Москвы обвинили в незаконной легализации более 130 мигрантов

© МВД РоссииСотрудники МВД во время задержания жителей столицы, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Кадр видео
Сотрудники МВД во время задержания жителей столицы, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© МВД России
Сотрудники МВД во время задержания жителей столицы, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Кадр видео
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Задержаны трое москвичей, незаконно легализовавшие более 130 мигрантов, сейчас они заключены под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Криминальную схему по легализации иностранных граждан на территории России выявили и пресекли мои коллеги из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками из Пограничной службы ФСБ России. Задержаны трое жителей столицы, которые подозреваются в организации незаконной миграции", - написала Волк в Telegram-канале.
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Следствие предварительно установило, что фигуранты подыскивали приезжих, уклонявшихся от миграционного контроля, и за денежное вознаграждение предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Они незаконно изготавливали и сбывали бланки уведомлений о прибытии иностранца и миграционные карты, проставляли оттиски поддельных штампов о пересечении границы РФ. Таким образом они организовали незаконное пребывание в России более 130 мигрантов.
Полицейские задержали троих подозреваемых. По адресам их проживания обнаружены и изъяты бланки миграционных документов, чеки на оплату патента, трудовые договоры.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Кроме того, выявлено шесть граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.8. КоАП РФ. Троим назначено наказание в виде административного штрафа, в отношении остальных принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации", - заключила Волк.
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ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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