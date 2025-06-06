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Россия готова оказывать дальнейшую поддержку Абхазии, заявили МИД - РИА Новости, 06.06.2025
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17:19 06.06.2025 (обновлено: 19:34 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/mid-2021388676.html
Россия готова оказывать дальнейшую поддержку Абхазии, заявили МИД
Россия готова оказывать дальнейшую поддержку Абхазии, заявили МИД - РИА Новости, 06.06.2025
Россия готова оказывать дальнейшую поддержку Абхазии, заявили МИД
Москва готова оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, сообщил в пятницу МИД России. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:19:00+03:00
2025-06-06T19:34:00+03:00
россия
абхазия
москва
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Москва готова оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, сообщил в пятницу МИД России."С российской стороны подтверждена готовность оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, расширению ее международных связей", - говорится в заявлении на сайте министерства по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем.Особое внимание стороны переговоров уделили координации усилий в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. При этом Лавров и Барциц дали высокую оценку "многочисленным совместным проектам в области безопасности, социально-экономической и гуманитарной сферах".Как указали в ведомстве, Лавров и Барциц подтвердили в ходе переговоров общее стремление к выработке юридически обязывающих документов о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, сообщил в пятницу МИД России. "Подтверждена общая нацеленность на выработку юридически обязывающих документов о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой", - говорится в заявлении.Отмечается, что министры договорились поддерживать регулярные контакты для развития отношений Москвы и Сухума, а также продвижения их интересов на международной арене.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20250606/lavrov--2021315677.html
https://ria.ru/20250517/grazhdanstvo-2017550124.html
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россия, абхазия, москва, в мире, сергей лавров
Россия, Абхазия, Москва, В мире, Сергей Лавров
Россия готова оказывать дальнейшую поддержку Абхазии, заявили МИД

МИД: Россия готова оказывать дальнейшую поддержку развитию Абхазии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Москва готова оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, сообщил в пятницу МИД России.
"С российской стороны подтверждена готовность оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, расширению ее международных связей", - говорится в заявлении на сайте министерства по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем.
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Особое внимание стороны переговоров уделили координации усилий в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. При этом Лавров и Барциц дали высокую оценку "многочисленным совместным проектам в области безопасности, социально-экономической и гуманитарной сферах".
Как указали в ведомстве, Лавров и Барциц подтвердили в ходе переговоров общее стремление к выработке юридически обязывающих документов о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, сообщил в пятницу МИД России. "Подтверждена общая нацеленность на выработку юридически обязывающих документов о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой", - говорится в заявлении.
Отмечается, что министры договорились поддерживать регулярные контакты для развития отношений Москвы и Сухума, а также продвижения их интересов на международной арене.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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