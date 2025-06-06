https://ria.ru/20250606/merts-2021300193.html

В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом

В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 06.06.2025

В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом

Москва негативно относится к высказываниям канцлера Германии Фридриха Мерца о роли США в борьбе с нацизмом, так как он не упомянул о роли СССР, заявил... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:00:00+03:00

2025-06-06T13:00:00+03:00

2025-06-06T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва негативно относится к высказываниям канцлера Германии Фридриха Мерца о роли США в борьбе с нацизмом, так как он не упомянул о роли СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Негативно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как на подобные заявления отреагировали в Кремле.Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты.Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.

https://ria.ru/20250606/merts-2021223819.html

https://ria.ru/20250605/medvedev-2021197190.html

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