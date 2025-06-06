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В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 06.06.2025
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13:00 06.06.2025 (обновлено: 15:09 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/merts-2021300193.html
В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом
В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 06.06.2025
В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом
Москва негативно относится к высказываниям канцлера Германии Фридриха Мерца о роли США в борьбе с нацизмом, так как он не упомянул о роли СССР, заявил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:00:00+03:00
2025-06-06T15:09:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва негативно относится к высказываниям канцлера Германии Фридриха Мерца о роли США в борьбе с нацизмом, так как он не упомянул о роли СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Негативно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как на подобные заявления отреагировали в Кремле.Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты.Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.
https://ria.ru/20250606/merts-2021223819.html
https://ria.ru/20250605/medvedev-2021197190.html
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сша, ссср, в мире, германия, фридрих мерц, дмитрий песков, дональд трамп
США, СССР, В мире, Германия, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле высказались о словах Мерца о роли США в борьбе с нацизмом

Песков раскритиковал Мерца за то, что он не упомянул СССР

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва негативно относится к высказываниям канцлера Германии Фридриха Мерца о роли США в борьбе с нацизмом, так как он не упомянул о роли СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Негативно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как на подобные заявления отреагировали в Кремле.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время прибытия в Вашингтон. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Продавец пылесосов": визит Мерца в США рассмешил пользователей Сети
Вчера, 05:46
Канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты.
Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Медведев прокомментировал встречу Мерца и Трампа
5 июня, 22:51
 
СШАСССРВ миреГерманияФридрих МерцДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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