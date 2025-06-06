https://ria.ru/20250606/merts-2021238509.html

В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России

В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России - РИА Новости, 06.06.2025

В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России

Миссия отправившегося в США канцлера Германии Фридриха Мерца по укреплению американской поддержки Киева и усилению давления на Россию провалилась, пишет New... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:57:00+03:00

2025-06-06T08:57:00+03:00

2025-06-06T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Миссия отправившегося в США канцлера Германии Фридриха Мерца по укреплению американской поддержки Киева и усилению давления на Россию провалилась, пишет New York Times. "Г-н Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или поддержке санкций ни публично, ни в частной беседе с г-ном Мерцем", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Трамп не уверен, что усиление давления на Россию будет иметь какой-либо эффект, учитывая, что Путин выстроил экономику страны так, чтобы она выдерживала жесткие санкции.Накануне канцлер ФРГ прибыл с визитом в Вашингтон, где провел встречу с Трампом. Это был первый международный визит Мерца в должности главы правительства Германии.

https://ria.ru/20250606/sammit-2021287965.html

https://ria.ru/20250605/medvedev-2021197190.html

германия

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в мире, германия, фридрих мерц, россия, сша, украина, дональд трамп