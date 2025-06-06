В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России
NYT: миссия Мерца по укреплению поддержки Киева в Белом доме провалилась
© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. 5 июня 2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. 5 июня 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Миссия отправившегося в США канцлера Германии Фридриха Мерца по укреплению американской поддержки Киева и усилению давления на Россию провалилась, пишет New York Times.
"Г-н Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или поддержке санкций ни публично, ни в частной беседе с г-ном Мерцем", — говорится в публикации.
"Г-н Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или поддержке санкций ни публично, ни в частной беседе с г-ном Мерцем", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Трамп не уверен, что усиление давления на Россию будет иметь какой-либо эффект, учитывая, что Путин выстроил экономику страны так, чтобы она выдерживала жесткие санкции.
Накануне канцлер ФРГ прибыл с визитом в Вашингтон, где провел встречу с Трампом. Это был первый международный визит Мерца в должности главы правительства Германии.
Накануне канцлер ФРГ прибыл с визитом в Вашингтон, где провел встречу с Трампом. Это был первый международный визит Мерца в должности главы правительства Германии.
Медведев прокомментировал встречу Мерца и Трампа
5 июня, 22:51