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В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 06.06.2025 (обновлено: 19:25 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/merts-2021238509.html
В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России
В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России - РИА Новости, 06.06.2025
В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России
Миссия отправившегося в США канцлера Германии Фридриха Мерца по укреплению американской поддержки Киева и усилению давления на Россию провалилась, пишет New... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:57:00+03:00
2025-06-06T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
фридрих мерц
россия
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Миссия отправившегося в США канцлера Германии Фридриха Мерца по укреплению американской поддержки Киева и усилению давления на Россию провалилась, пишет New York Times. "Г-н Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или поддержке санкций ни публично, ни в частной беседе с г-ном Мерцем", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Трамп не уверен, что усиление давления на Россию будет иметь какой-либо эффект, учитывая, что Путин выстроил экономику страны так, чтобы она выдерживала жесткие санкции.Накануне канцлер ФРГ прибыл с визитом в Вашингтон, где провел встречу с Трампом. Это был первый международный визит Мерца в должности главы правительства Германии.
https://ria.ru/20250606/sammit-2021287965.html
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в мире, германия, фридрих мерц, россия, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Фридрих Мерц, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России

NYT: миссия Мерца по укреплению поддержки Киева в Белом доме провалилась

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. 5 июня 2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. 5 июня 2025
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Миссия отправившегося в США канцлера Германии Фридриха Мерца по укреплению американской поддержки Киева и усилению давления на Россию провалилась, пишет New York Times.

"Г-н Трамп не обещал такого давления и не взял на себя конкретных обязательств по предоставлению оружия или поддержке санкций ни публично, ни в частной беседе с г-ном Мерцем", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Трамп не уверен, что усиление давления на Россию будет иметь какой-либо эффект, учитывая, что Путин выстроил экономику страны так, чтобы она выдерживала жесткие санкции.

Накануне канцлер ФРГ прибыл с визитом в Вашингтон, где провел встречу с Трампом. Это был первый международный визит Мерца в должности главы правительства Германии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияФридрих МерцРоссияСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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